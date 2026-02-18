Даже в 100 лет не уходят из профессии: самые старые актеры, которые до сих пор снимаются в кино
- Иен МакКеллен, Аль Пачино, Дик Ван Дайк, Клинт Иствуд, Дастин Хоффман и другие – это старейшие актеры, которые до сих пор активно снимаются в кино.
- Несмотря на свой возраст продолжают участвовать в различных кинопроектах и влиять на индустрию, демонстрируя, что возраст – это не помеха для творчества.
В современном обществе уже давно доказано, что возраст – это не препятствие, а стимул к жизни. К примеру, многие известные люди в уже почтенном возрасте совсем не спешат уходить на пенсию, а продолжают зарабатывать на жизнь.
24 Канал расскажет о старейших актерах Голливуда, которые до сих пор снимаются в кино и не обращают внимания на цифры в паспорте.
Самые старые актеры, которые до сих пор снимаются в кино
Иэн МакКеллен (86 лет)
Британский актер театра и кино, двукратный номинант на Оскар, лауреат Золотого глобуса и премии BAFTA. Мировую славу получил ролями Гэндальфа во франшизе "Властелин колец" и Магнето в "Людях Икс". В 2023–2025 годах продолжал активно работать в театре и сниматься в независимом кино. Интересный факт: он официально посвящен в рыцари покойной королевой Елизаветой II.
Аль Пачино (85 лет)
Легенда американского кино, лауреат премии Оскар за фильм "Запах женщины", обладатель "Эмми" и "Тони". Снимался в "Ирландке" (2019) и "Доме Гуччи" (2021), а также продолжает участвовать в новых проектах. В 2023 году стал отцом в 83 года. Через год сообщил, что разошелся с матерью его сына, однако они поддерживают дружеские отношения ради ребенка.
Дик Ван Дайк (100 лет исполнилось в 2025 году)
Один из старейших актеров Голливуда, лауреат "Эмми" и Золотого глобуса. Известен по мюзиклу "Мэри Поппинс". В 2018 году появился в продолжении фильма, а также периодически участвует в телепроектах. Несмотря на почтенный возраст, остается активным и даже приходит на публичные мероприятия.
Клинт Иствуд (95 лет)
Актер и режиссер, четырехкратный лауреат Оскара (в частности за режиссуру "Непрощенный" и "Крошка на миллион"). В последние годы больше сосредоточен на режиссуре, но продолжает оставаться активной фигурой в индустрии. Считается одним из самых влиятельных режиссёров Голливуда.
Дастин Хоффман (88 лет)
Двукратный лауреат Оскара ("Крамер против Крамера", "Человек дождя"). Периодически снимается в фильмах и сериалах, а также работает в театре. Один из самых выдающихся представителей "нового Голливуда" 1970-х годов.
Уильям Шетнер (94 года)
Культовый исполнитель роли капитана Кирка в "Звездном пути". В 2021 году стал самым старшим человеком, который побывал в космосе (полетел с Blue Origin в 90 лет). Продолжает участвовать в телевизионных и документальных проектах.
Морган Фримен (88 лет)
Лауреат "Оскара" за "Крошку на миллион". Остается активным в кино и как рассказчик документальных фильмов. Его голос считается одним из самых узнаваемых в мире.
Майкл Кейн (92 года)
Двукратный лауреат Оскара. В 2023 году заявил о завершении актерской карьеры после фильма "The Great Escaper", хотя периодически появляется в публичном пространстве. За более чем 60 лет карьеры снялся в более чем 160 фильмах.
Энтони Хопкинс (88 лет)
Двукратный лауреат Оскара (за роли в фильмах "Молчание ягнят" и "Отец"). Продолжает сниматься в кино и сериалах. Известен не только как актер, но и как композитор и художник.
