Сара Джессика Паркер в осеннем пальто на съемках "Секса и города": почему образ разозлил фанов
Источник:Инстаграм Сары Джессики Паркер
Сара Джессика Паркер, исполняющая роль Керри Брэдшоу во втором сезоне "И просто так", появилась на съемочной площадке в новом наряде. Однако взгляды фанатов разошлись – не всем понравился образ.
Для продолжения сериала HBO Max 57-летняя Сара Джессика Паркер позировала в осеннем ярком пальто и стильной шляпе. "Совсем не шикарно" – написало немало пользователей.
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Новый образ Сары Джессики Паркер для второго сезона "И просто так"
В своем инстаграмме звезда показала новое фото, на котором она одета в длинное клетчатое пальто фиолетовых оттенков с ярким платьем под ним. Изображение дополнили голубые туфли и сумочка Pierre Cardin. Она также выбрала массивное украшение и шляпу Федора в цвет пальто. К тому же звезда распустила длинные волнистые волосы.
Сара Джессика Паркер в роли Керри Брэдшоу / Фото из инстаграма звезды
Реакция сети
Как известно, дизайнер костюмов "Секса и города" Патрисия Филд не вернулась для продолжения сериала, потому что она занята работой над сериалом "Эмили в Париже" для Netflix. С тех пор дизайнеры по костюмам Молли Роджерс и Дэнни Сантьяго вмешались и работают по-своему над шоу "И просто так". Это возмутило многих поклонников, отмечающих, что стиль Керри Брэдшоу уже не тот. К тому же один из фанатов написал, что такой образ делает Керри похожей на "причудливую бродягу".
Больше возмутительных комментариев:
- "Люблю Кэрри Брэдшоу, всегда любила! Я только что посмотрел весь сериал и оба фильма, и ее стиль по-прежнему культовый. Однако в новом сериале ее стиль отличается от стиля старой Кэри Брэдшоу… Пожалуйста, верните культовый стиль Кэрри!";
- "Чтобы выглядеть так хорошо, нужно много слоев";
- "Мы знаем, что ее персонажу за 50, а сегодняшняя середина 50 – это супер стильно! Я уважительно прошу вас... пожалуйста, придайте ей такой вид, которого ждут ее поклонники!";
- "Прикрытая так сильно, я скучаю по Керри с ее короткими платьями и открытыми плечами";
- "Я ненавижу то, как Голливуд заставляет думать, что когда ты становишься старше, ты не можешь обнажаться";
- "Керри не одевалась так в сериале, в "Сексе и город". Тот, кто одевает ее для этого нового шоу, имеет больший бюджет и совсем другой образ. Мне это не нравится. Она выглядит как причудливая бродяга";
- "Кто сказал, что она выглядит хорошо?".
Однако другим поклонникам Брэдшоу понравился этот образ. Они отметили:
- "Я хочу это пальто";
- "Цвет этих туфель...";
- "Осенняя королева";
- "Сколько помню себя (почти 55 лет), я люблю твою индивидуальность и стиль. Хорошая женщина!";
- "Великолепные радужные нити ручной работы. С любовью";
- "Не могу перестать смотреть".
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Что известно о перезапуске сериала "Секс и город"
- В 2021 году комедийно-драматический телесериал "И просто так" вошел в десятку лучших премьер среди всех лент, вышедших на НПО Мах. Шоу стартовало 9 декабря;
- Несмотря на безумный интерес к эксклюзивному перезапуску, некоторые зрители совершенно не в восторге от сюжета и задавали вопрос, стоило ли вообще возвращать сериал;
- Новая глава всеми любимого сериала показывает 50-летних ярких и харизматичных Керри, Шарлотту и Миранда, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк;
- На украинском можно посмотреть сериал на Megogo;
- В январе 2021 года заговорили, что сериал будет второй сезон. Сегодня же появляются кадры со съемочной площадки продления.
- Когда состоится премьера второго сезона, пока не сообщают.
"И просто так" 2 сезон: смотрите видео