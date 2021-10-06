Сара Джессика Паркер заинтриговала в тизере "Секса в большом городе" – смотрите видео

HBO Max на ютуб-странице показал первый официальный тизер перезапуска "Секса в большом городе". В ролике Сара Джессика Паркер сообщает, что продолжение выйдет в декабре.

В видео также показали бэкстейдж со съемок с главными героями – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэви. Напомним, съемки стартовали в начале июля в Нью-Йорке.

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Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

В начале июля в Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секса в большом городе". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр из фильма;

Позже появились еще новые фото с 50-летними жительницами Манхэттена – Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис – в стильных образах;

Сценарий продолжения "Секса в большом городе", который "слили" в сеть, ставит жирную точку в отношениях Кэрри Брэдшоу и Мистера Бига;

Мистер Биг появился на съемках перезапуска "Секса в большом городе";

Сара Джессика Паркер и Крис Нот показали совместные романтические фото;

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис представили на съемочной площадке сериала "Секс в большом городе" (And Just Like That) нового члена команды – актрису Николь Ари Паркер, которая, по слухам, заменит Саманту.