У відео також показали бекстейдж зі зйомок з головними героями – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Деві. Нагадаємо, зйомки стартували на початку липня у Нью-Йорку.

До теми HBO Max заінтригував офіційними відеокадрами перезапуску "Сексу і міста"

Серіал "Секс і місто" 2021: дивіться тизер

Що відомо про перезапуск "Сексу і міста"

  • На початку липня у Нью-Йорку стартували зйомки продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто". На офіційній інстаграм-сторінці перезапуску з’явився перший офіційний кадр із фільмування;
  • Пізніше з’явилися ще нові фото із 50-річними мешканками Мангеттена – Сарою Джессікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс – у стильних образах;
  • Сценарій продовження "Сексу і міста", який "злили" в мережу, ставить жирну крапку в стосунках Керрі Бредшоу та Містера Біга;
  • Містер Біг з’явився на зйомках перезапуску "Сексу і міста";
  • Сара Джессіка Паркер і Кріс Нот показали спільні романтичні фото;
  • Сара Джессіка Паркер, Синтія Ніксон і Крістін Девіс представили на знімальному майданчику серіалу "Секс і місто" (And Just Like That) нового члена команди – актрису Ніколь Арі Паркер, яка, за чутками, замінить Саманту.

Що відомо про серіал "Секс і місто"

Це американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в етер із 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 року. Усього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів. Перезапуск "Сексу і міста" знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга. Він матиме 10 епізодів. У новому шоу несподівано з’явився Містер Біг. Всі шанувальники стежать за тим, як розвивається любовна лінія із ним та Керрі Бредшоу.