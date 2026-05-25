Изменился до неузнаваемости: куда исчез Саша из украинского реалити "Киев днем и ночью"
В свое время реалити-шоу "Киев днем и ночью" было невероятно популярным среди украинских зрителей. Ведь это история об обычных людях, которые сталкиваются с похожими проблемами и ежедневно пытаются найти их решение на пути к счастливой жизни.
Одним из героев реалити был Александр Озолин, который запомнился зрителям ролью веселого и беззаботного парня. В то же время его персонаж заметно менялся и взрослел на протяжении развития сюжета. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Саша, как он изменился и чем занимается сегодня.
Где сейчас и как живет Саша Озолин?
После участия в реалити-шоу "Киев днем и ночью" Александр Озолин не так часто появлялся в фильмах и сериалах. В то же время он продолжал покорять поклонников своей харизмой в соцсетях. Сейчас Александру около 31 года.
Если проанализировать его страницу в соцсетях, он занимается творчеством – создает яркие 2D-рисунки и участвует в фотосъемках. Судя по его публикациям, сейчас он находится за границей: в частности, одна из последних публикаций в апреле была сделана с геолокацией Бали.
Александр Озолин заметно изменился со времен реалити, но его позитив и харизма остались с ним до сих пор. Он также поддерживает Украину и украинских военных. После начала полномасштабной войны в своих соцсетях он полностью перешел на украинский язык.
Я хочу поблагодарить военных, спасибо за все что вы делаете, сила духа которую вы демонстрируете, иногда кажется безграничной. Вы мотивируете жить, и помогать другим! Быть действительно достойным человеком! Спасибо вам!
– писал в одной из публикаций Озолин.
Кроме того, в его сообщениях часто можно увидеть собрание, которые он оформляет в креативном формате. Иногда он делится собственными размышлениями, а в последнее время в инстаграме преобладают публикации с его художественными работами.
Не только "Киев днем и ночью": в каких еще проектах сыграл Озолин?
Ошибочно мнение о том, что Саша Озолин сыграл только роль в сериале "Киев днем и ночью".
Саша Озолин в сериале "Киев днем и ночью" / Кадр из сериала
Его также можно увидеть в других проектах, в частности в таких сериалах:
- "Гром среди ясного неба",
- "Я не верю",
- "От любимых не отрекаются",
- "Разница в возрасте",
- "Коп из прошлого".
В некоторых из них он исполнил более заметные роли, в других – эпизодические. В то же время в этих проектах также можно увидеть Сашу Озолина.