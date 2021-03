Казалось бы, все. что нужно для популярного кино – это качественная картинка и интересный сюжет. Однако на успех фильма в прокате влияет очень много факторов, один из которых – музыка и саундтреки.

Иногда именно песни добавляют популярности ленте, а после прослушивания трека люди хотят пересмотреть историю, которая стоит за этой композицией. Не верите – мы подобрали 11 саундтреков, которые сделали фильмы узнаваемыми. И здесь не только примеры из Голливуда, но и из Украины.

Селин Дион – My Heart Will Go On

Хотя бы раз в жизни каждый меломан слышал песню Селин Дион My Heart Will Go On. Лирическая композиция стремительно покорила весь радио-простор и надолго осела в чартах. И если имени артистки мог кто-то не помнить, то, что этот трек звучит в "Титанике" – знали все. Как популярность повлияли на кинотеатральный прокат – неизвестно. Однако даже сейчас лирическая музыка вызывает желание посмотреть эту ленту.

Джон Уильямс – Prologue

Но если вы убеждены, что только песня реального исполнителя может быть узнаваемой среди киноманов, мы с легкостью докажем обратное. Композитор Джон Уильямс сумел создать музыку, которая не только завораживает с первых нот, но и помогает представить сцены из "Гарри Поттера". Эту мелодию невозможно перепутать с другими!

Ганс Циммер – Pirates Of The Caribbean

Не меньший успех имеют работы Ганса Циммера. Его музыка к фильмам "Интерстеллар" и "Время" заставляют аплодировать целые залы. Но самый восторг среди киноманов вызывает трек к "Пиратов Карибского моря".

The Righteous Brothers – Unchained Melody

В 1990-х все до дыр заслушали пластинки The Righteous Brothers, где звучала песня Unchained Melody. И причиной тому был выход на большие экраны романтической ленты "Призрак", которая быстро стала хитом. Такой успех был прогнозируем, ведь Патрик Суэйзи в тандеме с непревзойденной Деми Мур не могли не вызвать восторг.

Билл Мэдли и Дженнифер Ворнес – The Time Of My Life

Но если речь идет о ловеласе Патрика Суэйзи, тогда упоминается еще одна лента, которая имеет непревзойденный саундтрек. Достаточно только включить первые секунды трека Билла Мэдли и Дженнифер Ворнес, как все сразу же вспомнят "Грязные танцы". Однако повторять сложную поддержку не рекомендуем, поскольку, как показывает практика комедии "Пара на праздники", не у всех она проходит без травм.

Рэй Паркер – Ghostbusters

Саундтрек Рэя Паркера также только добавил популярности фильма. Его Ghostbusters в сочетании с "Охотниками за привидениями" стал настоящим хитом на многие годы.

Стинг – Shape Of My Heart

Помог фильма в прокате и трека Стинга Shape Of My Heart. Его лирическая песня стала прекрасным дополнением к знаменитому "Леона". И хотя культовый боевик сможет до сих пор порадовать киноманов зрелищными сценами противостояния и чуткими сценами, при упоминании ленты невольно мы поем песню Стинга.

Aerosmith – I Don’t Want To Miss A Thing

Рок-баллада от группы Aerosmith стала своеобразной визитной карточкой для фильма "Армагеддон". И насколько бы печально не хватало при мысли сюжета этой ленты, композицию мы слушаем с удовольствием.

ВУЗВ feat. XS – "Штольня"

Ярким примером, как саундтрек стал отличной рекламой ленты в Украине, была "Штольня". Кинодебют Любомира Левицкого отличился большим успехом, одной из причин которого стал трек, написанный Потапом.

Тина Кароль и Юлия Санина – "Свободная"

Да и в современном кинематографе Украины есть хороший пример, как саундтрек привлек внимание к самой ленты. Дуэтная композиция Тины Кароль и Юлии Саниной стала настоящим хитом. А уже после огромного успеха саундтрека тысячи украинский захотели посмотреть, какой же является драма "Свободная".

Леди Гага и Брэдли Купер – Shallow

А закрыть подборку саундтреков 24 канал решил треком, который покорил весь мир. Речь идет о дуэтную песню Леди Гаги и Брэдли Купера. Не слышал Shallow только ленивый, а композиция получила престижные награды – Оскар, Золотой глобус и Грэмми. Саундтрек настолько привлек внимание общественности, что все даже приписывали Леди Гаге и Брэдли Куперу роман. Ожидания меломанов не исполнились, однако эта дуэтная композиция растопила не одно сердце.