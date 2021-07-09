Сеть поразил официальный кадр перезапуска "Секса в большом городе" с Керри, Мирандой и Шарлоттой

9 июля 2021 , 22:15
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Источник:

Инстаграм-страница And Just Like That

В Нью-Йорке стартовали съемки продолжения культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". На официальной инстаграм-странице перезапуска появился первый официальный кадр со съемок, на котором изображены главные героини – жительницы Манхэттена – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Как известно, в перезапуске Сара Джессика Паркер сыграет Кэрри Брэдшоу, Синтия Никсон перевоплотится в Миранду Хоббс и Кристин Дэвис выступит в роли Шарлотты Йорк.

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Главные героини также опубликовали на своих инстаграм-страницах снимок с первого официального дня съемок, подписав:

Что известно о перезапуске "Секса в большом городе":

  • Перезапуск сериала HBO Max называется And Just Like That и включает 10 эпизодов;
  • Его снимают под руководством Майкла Патрика Кинга;
  • О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс в большом городе" читайте в нашем материале, который мы писали ранее;
  • Недавно мы также видели совместное фото героинь во время съемок, которое Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме с подписью: "Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов";
  • Относительно главных героинь: в последний раз зрители видели персонажа Синтии Никсон во второй части "Секса в большом городе"; Сара Джессика Паркер в своем инстаграме сообщала, что следующее шоу без нее, конечно, не обойдется; Кристин Дэвис в сериале была домохозяйкой, так что в новых сериях, очевидно, будут продолжать тему воспитания ее двое детей, Лили и Роуз, и отношения с мужем;
  • Вероятно, премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или начале 2022 года.

Что известно о сериале "Секс в большом городе"

Это американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов.
Автор: Наталія Гулій