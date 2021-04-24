В Доминиканской Республике закончились съемки ожидаемой комедии Shotgun Wedding. Главную роль в картине сыграла Дженнифер Лопес, которая охотно поделилась снимками со своими коллегами по ленте.

На кадрах, которые Дженнифер Лопес опубликовала в своем блоге, можно увидеть ее в компании главных звезд комедии – Джоша Дюамеля и Ленни Кравица. Мужчины сыграли жениха и бывшего парня главной героини, поэтому такое трио в кадре порадовало поклонников актрисы.

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Привлекли внимание и наряды звезд Shotgun Wedding. Дженнифер Лопес красовалась в свадебном платье телесного цвета и в ботинках, похожих на армейские. В то же время Джош Дюамель охотно позировал в костюме с белым пиджаком и рубашке с бабочкой. Актеры должны грим с синяками, поэтому можно предположить, что невесты дадут отпор нападавшим.

Shotgun Wedding: что известно о фильме

Впервые о съемках нового комедийного боевика Shotgun Wedding заговорили осенью 2020 года. Тогда представители компании Lionsgate объявили, что Дженнифер Лопес и Арми Хаммер будут сниматься в картине. Однако гр омкий секс-скандал с перепиской Хаммера заставил актера покинуть проект. Тогда он объяснил, что хочет уделить время семье в непростое время, а потому вынужден отказаться от съемок.

Представители комедии начали замену красавцу. После кастингов на его роль утвердили Джоша Дюамеля . Дженнифер Лопес, как исполнительный продюсер Shotgun Wedding, участвовала в подборе, поэтому фактически она утвердила на роль своего коллегу.

Сюжет фильма уже рассмешил сеть. В фильме покажут Дарси и Тома – пару, которая уже может и хотела бы разойтись, но решает реанимировать отношения, пойдя к алтарю. Но р оскошная церемония превращается в противостояние. Неизвестные захватили банкетный зал, а Дарси и Том становятся на защиту своих родственников и дают отпор вооруженным нападающим. "И пока смерть не разлучит их", – шутят в сети.