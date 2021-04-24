У Домініканській Республіці закінчились зйомки очікуваної комедії Shotgun Wedding. Головну роль у стрічці зіграла Дженніфер Лопес, яка залюбки поділилась знімками зі своїми колегами по стрічці.

На кадрах, які Дженніфер Лопес опублікувала у своєму блозі, можна побачити її в компанії головних зірок комедії – Джоша Дюамеля і Ленні Кравіца. Чоловіки зіграли нареченого і колишнього хлопця головної героїні, тому таке тріо в кадрі потішило шанувальників актриси.

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Привернули увагу і вбрання зірок Shotgun Wedding. Дженніфер Лопес красувалась у весільній сукні тілесного кольору і в черевиках, схожих на армійські. Водночас Джош Дюамель залюбки позував у костюмі з білим піджаком і сорочці з метеликом. Актори мали грим із синцями, тому можна припустити, що наречені дадуть відсіч нападникам.

Shotgun Wedding: що відомо про фільм

Вперше про зйомки нового комедійного бойовика Shotgun Wedding заговорили восени 2020 року. Тоді представники компанії Lionsgate оголосили, що Дженніфер Лопес і Армі Гаммер зніматимуться у стрічці. Однак гучний секс-скандал із листуванням Гаммера змусив актора покинути проєкт. Тоді він пояснив, що хоче приділити час сім'ї в непростий час, а тому змушений відмовитись від зйомок.

Представники комедії розпочали заміну красеню. Після кастингів на його роль затвердили Джоша Дюамеля. Дженніфер Лопес, як виконавчий продюсер Shotgun Wedding, брала участь підборі, тому фактично вона затвердила на роль свого колегу.

Сюжет фільму вже розсмішив мережу. У стрічці покажуть Дарсі і Тома – пару, яка вже, може, і хотіла б розійтись, але вирішує реанімувати стосунки, пішовши до вівтаря. Та розкішна церемонія перетворюється на протистояння. Невідомі захопили бенкетний зал, а Дарсі і Том стають на захист своїх родичів та дають відсіч озброєним нападникам. "І поки смерть не розлучить їх" – жартують у мережі.

У фільмі глядачі зможуть побачити акторів: Дженніфер Лопес, Джоша Дюамеля, Ленні Кравіца та ін. Ймовірно, Shotgun Wedding презентують у 2022 році.