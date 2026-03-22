Это "Доктор Кто", который не только не потерял популярности, а превратился в настоящий культурный феномен, пишет 24 Канал.
О чем сюжет сериала "Доктор Кто"?
"Доктор Кто" рассказывает о загадочном путешественнике во времени – Доктора, который путешествует по Вселенной в своем космическом корабле TARDIS. Внешне этот корабль выглядит как обычная полицейская будка. Доктор путешествует в команде с печальниками и вместе с ними спасает планеты, борется с врагами и постоянно оказывается в эпицентре опасных приключений.
Уникальность этого сериала в том, что в течение времени в эфире главную роль сыграли десятки актеров. Каждый раз, когда главный актер покидал проект, его герой "регенерировал", получая новое лицо и характер.
Сериал выходил с 1963 по 1989 годы, потом был на паузе и громко вернулся в 2005 году. Это возвращение принесло "Доктору Кто" новое поколение поклонников и он до сих пор остается одним из самых длинных научно-фантастических сериалов в мире – состоит из почти 900 серий.
Какие еще длинные сериалы есть в мире?
- "Путеводный свет". Сюжет крутится вокруг разных семей. Драма изображает их жизни, быт, проблемы в вымышленном городе Спрингфилд. Сначала эта мыльная опера выходила на радио, а потом запустилась на телевидении и стала самым длинным телешоу в истории.
- "Главный госпиталь". Первые сезоны разворачивались вокруг врачей, медсестер и пациентов Главной больницы. Впоследствии сюжетные линии расширились, а к актерскому составу присоединились любимцы зрителей.
- "Дни нашей жизни". Этот сериал настолько популярен в мире, что его неоднократно упоминали в других лентах, в частности в "Друзьях". В центре сюжета – семья Гортон и счастливые и печальные события, которые происходят в жизни членов этой семьи.