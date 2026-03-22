Это "Доктор Кто", который не только не потерял популярности, а превратился в настоящий культурный феномен, пишет 24 Канал.

О чем сюжет сериала "Доктор Кто"?

"Доктор Кто" рассказывает о загадочном путешественнике во времени – Доктора, который путешествует по Вселенной в своем космическом корабле TARDIS. Внешне этот корабль выглядит как обычная полицейская будка. Доктор путешествует в команде с печальниками и вместе с ними спасает планеты, борется с врагами и постоянно оказывается в эпицентре опасных приключений.

Уникальность этого сериала в том, что в течение времени в эфире главную роль сыграли десятки актеров. Каждый раз, когда главный актер покидал проект, его герой "регенерировал", получая новое лицо и характер.

Сериал выходил с 1963 по 1989 годы, потом был на паузе и громко вернулся в 2005 году. Это возвращение принесло "Доктору Кто" новое поколение поклонников и он до сих пор остается одним из самых длинных научно-фантастических сериалов в мире – состоит из почти 900 серий.

"Доктор Кто": смотрите онлайн трейлер сериала

