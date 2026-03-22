Це "Доктор Хто", який не лише не втратив популярності, а перетворився на справжній культурний феномен, пише 24 Канал.
Про що сюжет серіалу "Доктор Хто"?
"Доктор Хто" розповідає про загадкового мандрівника в часі – Доктора, який подорожує Всесвітом у своєму космічному кораблі TARDIS. Ззовні цей корабель виглядає як звичайна поліцейська будка. Доктор мандрує в команді з сумутниками й разом із ними рятує планети, бореться з ворогами і постійно опиняється в епіцентрі небезпечних пригод.
Унікальність цього серіалу в тому, що протягом часу в ефірі головну роль зіграли десятки акторів. Щоразу, коли головний актор залишав проєкт, його герой "регенерував", отримуючи нове обличчя та характер.
Серіал виходив з 1963 по 1989 роки, потім був на паузі і гучно повернувся у 2005 році. Це повернення принесло "Доктору Хто" нове покоління шанувальників й він досі залишається одним із найдовших науково-фантастичних серіалів у світі – складається з майже 900 серій.
"Доктор Хто": дивіться онлайн трейлер серіалу
Які ще довгі серіали є у світі?
- "Дороговказне світло". Сюжет крутиться навколо різних сімей. Драма зображає їхні життя, побут, проблеми у вигаданому місті Спрингфілд. Спочатку ця мильна опера виходила на радіо, а потім запустилась на телебаченні й стала найдовшим телешоу в історії.
- "Головний госпіталь". Перші сезони розгорталися навколо лікарів, медсестер й пацієнтів Головної лікарні. Згодом сюжетні лінї розширились, а до акторського складу долучилися улюбленці глядачів.
- "Дні нашого життя". Цей серіал настільки популярний у світі, що його неодноразово згадували в інших стрічках, зокрема у "Друзях". У центрі сюжету – сім'я Гортон й щасливі і сумні події, які відбуваються у житті членів цієї родини.