Це "Доктор Хто", який не лише не втратив популярності, а перетворився на справжній культурний феномен, пише 24 Канал.

Про що сюжет серіалу "Доктор Хто"?

"Доктор Хто" розповідає про загадкового мандрівника в часі – Доктора, який подорожує Всесвітом у своєму космічному кораблі TARDIS. Ззовні цей корабель виглядає як звичайна поліцейська будка. Доктор мандрує в команді з сумутниками й разом із ними рятує планети, бореться з ворогами і постійно опиняється в епіцентрі небезпечних пригод.

Унікальність цього серіалу в тому, що протягом часу в ефірі головну роль зіграли десятки акторів. Щоразу, коли головний актор залишав проєкт, його герой "регенерував", отримуючи нове обличчя та характер.

Серіал виходив з 1963 по 1989 роки, потім був на паузі і гучно повернувся у 2005 році. Це повернення принесло "Доктору Хто" нове покоління шанувальників й він досі залишається одним із найдовших науково-фантастичних серіалів у світі – складається з майже 900 серій.

