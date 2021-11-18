Сериал произвел фурор во время одновременной премьеры 14 ноября, где он стал крупнейшей премьерой на кабельном телевидении. Предыдущим фаворитом была премьера "Йеллоустоуна" в 2018 году.

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"Мэр Кингстауна" стал драмом №1 после ребрендинга Paramount+, что подтверждает успех нашей стратегии по расширению партнерства с невероятно талантливым Тейлором Шериданом,

– сказал Крис Маккарти.

Сериал поднимает важные социальные темы: расизм, коррупция и неравенство. По сюжету самая влиятельная семья в Кингстауне, Макласки, занимается тюремным бизнесом.

В главных ролях:

Джереми Реннер ("Соколиный глаз");

Даян Уист ("Аферистка");

Кайл Чендлер ("Ночные огни пятницы");

Хью Диллон ("Йеллоустоун");

Тейлор Хэндли ("В розыске") и другие.

"Мэр Кингстауна" 2021: смотрите трейлер