Серіал викликав фурор під час одночасної прем'єри 14 листопада, де він також став найбільшою прем'єрою на кабельному телебаченні з моменту прем'єри "Єллоустоуна" у 2018 році.

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"Мер Кінгстауна" став драмом №1 після ребрендингу Paramount+, що підтверджує успіх нашої стратегії з розширення партнерства з неймовірно талановитим Тейлором Шеріданом,

– сказав Кріс Маккарті.

Серіал підіймає важливі соціальні теми: расизм, корупція та нерівність. За сюжетом найвпливовіша сім’я в Кінгстауні, Макласкі, займається тюремним бізнесом.

У головних ролях:

Джеремі Реннер ("Соколине око");

Даян Віст ("Аферистка");

Кайл Чендлер ("Нічні вогні п'ятниці");

Г'ю Діллон ("Єллоустоун");

Тейлор Гендлі ("У розшуку") та інші.

"Мер Кінгстауна" 2021: дивіться трейлер