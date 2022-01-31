У сериала "И просто так" может быть второй сезон, – СМИ

У сериала "И просто так", перезапуска легендарного шоу "Секс в большом городе", скорее всего, будет второй сезон. Официальные переговоры по продолжению еще не начались. Однако инсайдеры сообщили, что шансы на второй сезон велики.

Хотя телесериал "И просто так" получил плохие отзывы от критиков и зрителей, актеры и продюсеры довольны новым шоу и думают еще о 10 эпизодах. Директор по контенту HBO Кейси Блойс отлично оценил работу авторов проекта и отметил, что они сами могут решить, продолжать ли сериал на второй сезон.

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В сети пишут, что второй сезон возможен также из-за стремления создателей сериала сделать продолжение более качественным.

Они хотят доказать, что способны сделать второй сезон лучше, чтобы возвращение шоу было оправданным,

– сообщают инсайдеры.

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Актриса Сарита Чудхури, сыгравшая новую подругу Керри Брэдшоу, сказала в интервью Entertainment Tonight, что тоже думала о втором сезоне.

Я чувствую, что второй сезон сможет просто показать, кто они на самом деле, а не заставить зрителей видеть то, к чему они уже привыкли.

– прокомментировала она.

Напомним, ранее мы сообщали, что из-за секс-скандала с Мистером Бигом второй сезон был под угрозой.

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Что известно о перезапуске "Секса в большом городе"

Продолжение громкого сериала "Секс в большом городе" стартовало 9 декабря 2021 года на HBO Max. Новая глава всеми любимого сериала показала 50-летних ярких и харизматичных Керри, Шарлотту и Миранду, которые, несмотря на множество проблем, так же покоряют Нью-Йорк.

В "И просто так" поклонники мечтали окунуться с головой, чтобы получить максимально приятные впечатления, однако этого не произошло. Сегодня они называют его скучным, ведь ожидали больше драйва и шутливых диалогов. Более того, есть и такие зрители, которые совершенно не в восторге от сюжета и теперь думают, стоило ли вообще возвращать сериал. Больше отзывов читайте на Кино 24.

"И просто так" 2021: смотрите трейлер