Волосы встанут дыбом: что посмотреть, если понравился сериал "Убегай"

Новый сериал "Убегай" уже получил немало положительных отзывов от публики. Он относится к той категории, когда все серии можно посмотреть за один вечер. Более того, его рейтинг, по версии IMDb, составляет 7,0 из 10.

24 Канал подготовил подборку похожих сериалов, если вам понравилась лента "Убегай".

"Незнакомец"

Год выхода: 2020

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Жизнь простого человека Адама Прайса переворачивается, когда неизвестная незнакомка делает признание о его жене Коринн – будто та скрывает огромную и опасную тайну. После ее появления Коринн внезапно исчезает, не оставляя никакого следа, а Адам попадает в паутину обмана, шантажа, лжи и загадочных событий. Постепенно он раскрывает, что люди вокруг него могут быть совсем не теми, за кого себя выдают.

"Незнакомец": смотрите онлайн трейлер сериала

"В безопасности"

Год выхода: 2018

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Рейтинг IMDb: 7,2

Том Делейни – уважаемый хирург-вдовец, который воспитывает двух дочерей после смерти жены. Когда его старшая дочь Дженни исчезает после вечеринки, Том начинает собственное расследование, стремясь найти ее и получить ответы. И с каждым шагом он обнаруживает все больше жутких секретов своих соседей, друзей и, возможно, даже собственной семьи. Соседская жизнь в "спокойном районе" оказывается значительно опаснее, чем казалось на первый взгляд.

"В безопасности": смотрите онлайн трейлер сериала

"В ее глазах"

Год выхода: 2021

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7,2

Молодая мать-одиночка Луиза встречает привлекательного мужчину Дэвида. Между ними закручивается роман, но уже скоро она узнает, что ее избранник женат, а его загадочная жена Адель становится ее неожиданной подругой. Этот любовный треугольник раскрывает паутину тайн, интриг и опасных игр разума, когда ничего и никто не является тем, кем кажется.

"В ее глазах": смотрите онлайн трейлер сериала

