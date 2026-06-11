Бессонные ночи гарантированы: 3 интересных сериала, которые вас затянут

Летние вечера можно проводить за просмотром сериалов, особенно, когда погода не радует. Создайте дома уютную атмосферу: приготовьте что-то вкусненькое, подготовьте пледы и свечи.

Чтобы не тратить время на поиски, сохраняйте подборку от 24 Канала. Мы расскажем о нескольких интересных сериалов.

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Сериалы, от которых не сможете оторваться

"Бумажный дом"

Количество сезонов: 5

5 Количество серий : 48

: 48 Рейтинг IMDb: 8.2/10

События разворачиваются в Мадриде. Мужчина, известный как "Профессор", собирает команду, чтобы попасть в Испанский монетный дом и сбежать оттуда с 984 миллионами евро.

Чтобы сохранить анонимность, главные герои используют названия городов как псевдонимы. Преступники берут людей в заложники и планируют оставаться в доме несколько дней, чтобы напечатать деньги.

На протяжении сериала команда ведет борьбу с элитными подразделениями полиции.

"Бумажный дом": смотрите онлайн трейлер сериала

"Йеллоустоун"

Количество сезонов: 5

5 Количество серий : 53

: 53 Рейтинг IMDb: 8.6/10

В сериале рассказывается о семье Даттонов, которая живет на одном из крупнейших ранчо США. Оно расположено рядом с национальным парком, поэтому глава семьи вынужден бороться за собственную землю.

"Йеллоустоун": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бункер миллиардеров"

Количество сезонов: 1

1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 5.7/10

Мир стоит на пороге ядерной войны. Чтобы выжить, группа миллиардеров спускается в бункер, которым управляет загадочная женщина по имени Минерва. Оказываясь в полной изоляции, две семьи начинают конфликтовать между собой.

"Бункер миллиардеров": смотрите онлайн трейлер сериала

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