4 сериала с летним вайбом, которые вам понравятся
Наконец-то пришло лето и будет больше времени на отдых. Надеемся, что это время года порадует нас теплом, чтобы выбираться с родными и друзьями на природу, гулять, ездить на речку и т.д.
24 Канал расскажет о сериалах с летним вайбом. Выбирайте, что смотреть по вечерам.
Какие сериалы посмотреть летом?
"Белый лотос"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 21
- Рейтинг IMDb: 8.0/10
Богачи приехали на тропический курорт на Гавайях, чтобы отдохнуть, развлечься и перезагрузиться, но привезли с собой проблемы. Персонал пытается создать легкую атмосферу, однако им это не удается. С каждым днем место, которое кажется идеальным, накрывает все большая темнота.
"Внешние отмели"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 40
- Рейтинг IMDb: 7.5/10
Сюжет разворачивается вокруг Джон Би и трех его друзей. После урагана они находят карту и отправляются искать сокровище, которое связано с пропавшим отцом парня и оценивается в 400 миллионов долларов.
"Юные миллионеры"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
- Рейтинг IMDb: 5.9/10
События разворачиваются в Марселе. В центре сюжета – четверо подростков, которые выигрывают 17 миллионов евро. Их мечты о роскошной жизни осуществляются, но в то же время друзья сталкиваются с хаосом, который переворачивает все с ног на голову.
"Лето на сёрфе"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 18
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Это история о мятежной подростке Саммер Торрес. Девушку исключают из школы в Бруклине и она отправляется жить к семье старого друга ее матери в Австралию. Главная героиня попадает в компанию профессиональных серферов.
