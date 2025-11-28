Однако не только этот сериал сейчас часто смотрят. Полный рейтинг рассказываем далее на 24 Канале со ссылкой на Netflix.

Какие сериалы самые популярные на Netflix?

"Зверь во мне"

Рейтинг IMDb: 7.5

Американский сериал остается самым популярным уже вторую неделю подряд. Это 8-серийный детектив, где писательница Анна Уиггс потеряла вдохновение и не может писать дальше. Однако у нее появляется харизматичный сосед Найл Шелдон, который имеет нераскрытое дело об исчезновении жены, что заинтересовывает Анну.

"Хрустальная кукушка"

Рейтинг IMDb: 6.5

На втором месте – испанский драматический сериал, состоящий из 6 эпизодов. В центре сюжета – молодая врач, которая прибывает в горный городок, чтобы больше узнать о доноре своего сердца. Но впоследствии девушка узнает, что жителей этой местности десятилетиями преследуют загадочные трагедии.

"Пограничники"

Рейтинг IMDb: 6.7

Третью строчку занимает 2 сезон популярного украинского сериала "Пограничники". В продолжении любимой истории строгий наставник Иван Криницкий готовит новую группу курсантов к пограничной службе. В то же время Россия начинает полномасштабную войну.

Также в Украине сейчас смотрят:

"Очень странные дела", 1 сезон;

"Очень странные дела", 2 сезон;

"Ведьмак", 4 сезон;

"Очень странные дела", 3 сезон;

"Очень странные дела", 4 сезон;

"Тайный осведомитель", 2 сезон;

"Витя", 1 сезон.

Что показали в 5 сезоне "Очень странных дел"?

27 ноября на Netflix вышли первые серии 5 сезона популярного сериала "Очень странные дела". Это финальный сезон, который зрители ждали 3 года. Во время премьеры стриминговая платформа "упала", ведь ажиотаж был сумасшедший. Действие в сериале происходит в 1987 году в городке Хоукинс. В борьбе с ярым врагом Векну героям приходится объединить свои силы.