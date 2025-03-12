Их чаще всего смотрят в Украине: 10 самых популярных сериалов на Netflix за последнее время
- Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов в Украине, среди которых "Плеймейкерка", "Нулевой день" и "Гепард".
- В список популярных вошли также "Кассандра", "Токсичный город", "Только один взгляд", "Цена красоты", "Formula 1. Жени, чтобы выжить", "Надзиратель" и "Ла-Пальма".
На Netflix в очередной раз обновили рейтинг сериалов, которые стали фаворитами зрителей за последние недели. Некоторые из этих лент держатся в топах уже несколько недель, а другие попали в список впервые.
Рейтинг самых популярных сериалов может пригодиться, если вы не знаете, что можно посмотреть вечером. Стриминговая платформа предлагает множество новинок, а Кино 24 расскажет о них подробнее.
Интересно 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые стали фаворитами самых требовательных украинских зрителей
"Плеймейкерка"
Главная героиня Исла – единственная сестра в семье братьев, которая часто оставалась в их тени. И вдруг один из братьев должен оставить должность президента футбольного клуба "Лос-Анджелес Вейвс", что дает возможность Исле реализоваться. Она хочет доказать скептическим братьям и всему сообществу, что ее назначение – удачный выбор.
Сейчас эта спортивная драма является самой популярной в Украине. Здесь соединился остроумный юмор и неожиданные сюжетные повороты.
"Плеймейкерка": смотрите трейлер онлайн
"Нулевой день"
В центре сюжета сериала – Джордж Маллен, бывший президент США. После отставки он хочет проводить время как заблагорассудится и писать мемуары. Но в стране случается масштабная кибератака, из-за которой погибает много людей, а в стране начинается хаос.
Джордж Маллен соглашается на просьбу действующего президента помочь расследовать эту проблему, но этот путь кажется очень тернистым.
"Нулевой день": смотрите трейлер онлайн
"Гепард"
События новой исторической драмы разворачиваются в 19 веке в Сицилии, когда в стране происходит революция, а старые порядки сменяются новыми правилами.
Дон Фабрицио Корберо хочет удержаться на плаву в эти непростые времена, поэтому вместе с семьей бежит в другой город и хочет женить дочь мэра города Анжелину и своего племянника Танкреди. Но чувства невозможно навязать. Этот мини-сериал Netflix можно посмотреть за день.
"Гепард": смотрите трейлер онлайн
Украинцы в течение последней недели также смотрели как высокорейтинговые сериалы-хиты, так и новинки. В список самых популярных вошли:
- "Кассандра"
- "Токсичный город"
- "Только один взгляд"
- "Цена красоты" 1 сезон
- "Formula 1. Жени, чтобы выжить" 7 сезон
- "Надзиратель" 1 сезон
- "Ла-Пальма".