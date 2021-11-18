Согласно официальному описанию, мини-сериал рассказывает о последних месяцах жизни Анны Болейн, печально известной второй жены короля Генриха VIII, о ее борьбе за будущее дочери и вызове, который она бросила патриархату. Авторы проекта обещают показать Аннину силу, уязвимость и стойкое желание быть наравне с мужчинами.

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В трейлере можно увидеть не только фрагменты актерской работы Джоди Тернер-Смит, а также Марка Стэнли (он исполняет роль короля Генри VIII), но и примеры творчества дизайнера по костюмам Линси Мур, известной по сериалу "Я могу уничтожить тебя".

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Скандал с сериалом об Анне Болейн

Мини-сериал об Анне Болейн пока не имеет официального названия. Однако уже известно, что драма будет состоять из 3 эпизодов, в которых раскроют историю любви Анны Болейн и Генриха VIII;

Съемки проекта завершились в декабре 2020 года;

Режиссерское кресло заняла Линси Миллер. Она взялась за экранизацию знаменитой и трагической истории об Анне Болейн – жены британского короля Генриха VIII, которую казнили по приказу мужа. Причиной для убийства жены стали подозрения в ее неверности. Супруги прожили в браке всего 3 года, именно этот период и покажут в проекте;

Главную роль сыграла темнокожая кинозвезда Джоди Тернер-Смит. После объявления результатов кастинга в сети появились десятки сообщений, в которых заявляли, что актриса не должна играть британку, а на эту роль нужно выбрать другую актрису. Однако хейтеры не повлияли на решение режиссера, а Джоди Тернер-Смит все-таки предстанет в ленте;

Джоди Тернер-Смит рассказала изданию The Independent, что она ожидала такой реакции от зрителей. По словам актрисы, авторы проекта хотели "не обращать внимание на расу, чтобы рассказать центральную историю одного человека". Также она отметила, что этот сериал не для всех.