Згідно з офіційним описом, мінісеріал розповідає про останні місяці життя Анни Болейн, сумнозвісної другої дружини короля Генріха VIII, про її боротьбу за майбутнє дочки та виклик, який вона кинула патріархату. Автори проєкту обіцяють показати Аннину силу, вразливість та рішуче бажання бути на рівні з чоловіками.

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У трейлері можна побачити не лише фрагменти акторської роботи Джоді Тернер-Сміт, а також Марка Стенлі (він виконує роль короля Генрі VIII), а й приклади творчості дизайнера з костюмів Лінсей Мур, відомої за серіалом "Я можу знищити тебе".

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Скандал з серіалом про Анну Болейн

Мінісеріал про Анну Болейн поки не має офіційної назви. Однак вже відомо, що драма складатиметься з 3 епізодів, в яких розкриють історію кохання Анни Болейн і Генріха VIII;

Зйомки проєкту завершились в грудні 2020 року;

Режисерське крісло посіла Лінсі Міллер. Вона взялась за екранізацію знаменитої і трагічної історії про Анну Болейн – дружину британського короля Генріха VIIІ, яку стратили за наказом чоловіка. Причиною для вбивства дружини стали підозри у її вірності. Подружжя прожило у шлюбі всього 3 роки, саме цей період і покажуть у проєкті;

Головну роль зіграла темношкіра кінозірка Джоді Тернер-Сміт. Після оголошення результатів кастингу у мережі з'явились десятки повідомлень, в яких заявляли, що актриса не повинна грати британку, а на цю роль потрібно обрати іншу акторку. Однак хейтери не повпливали на рішення режисерки, а Джоді Тернер-Сміт таки постане у стрічці;

Джоді Тернер-Сміт розповіла виданню The Independent, що вона очікувала на таку реакцію від глядачів. За словами Джоді Тернер-Сміт, автори проєкту хотіли "не звертати увагу на расу, щоб розповісти центральну історію однієї людини". Також вона зазначила, що цей серіал не для всіх.