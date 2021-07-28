Рейтинг фильма на IMDB составляет 7,8, на Rotten Tomatoes – 99%, на Metacritic – 86. Лента также входит во многие престижные списки, в частности в "лучшие фильмы всех времен" по версии Sight & Sound и "1000 фильмов, которые нужно посмотреть до того, как умереть" по версии The Guardian.

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Релиз является продолжением серии показов киноклассики в украинских кинотеатрах от компании "Артхаус Трафик" (29 июля стартуют показы "Чунгкингского экспресса" Вонга Карвая, ранее в прокат выходили "Любовное настроение" Вонга Карвая и "Пролетая над гнездом кукушки" Милоша Формана).

"Шербурские зонтики" 2021: смотрите видео

Что известно о "Шербурских зонтиках"?

"Шербурские зонтики" – самая успешная работа французского режиссера Жака Деми, известного своими музыкальными фильмами. Представленная в 1964 году в Каннах, она получила главную награду фестиваля – "Золотую пальмовую ветвь". Несмотря на то, что режиссер был представителем "Новой волны" – авангардного и экспериментального направления кинематографа – лента получила на родине успех, став самым посещаемым тогдашним фильмом во Франции. В 1966 году картина была номинирована на премию Оскар в четырех категориях: за лучший иноязычный фильм, оригинальный сценарий, песню и музыку.

"Шербурские зонтики" фото / Arthouse Traffic

Сюжет фильма

По сюжету юная Женевьева (Катрин Денев) работает в семейном галантерейном магазинчике – продает зонтики. Она влюблена в автомеханика Ги (Нино Кастельнуово), и тот отвечает ей взаимностью. Но вскоре Ги забирают в армию и отправляют в Алжир. Расставаясь, влюбленные обещают ждать друг друга. Впоследствии Женевьева узнает, что она беременна, а вестей от любимого все нет, и девушка соглашается на брак с состоятельным и солидным мужчиной.

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Постер к фильму "Шербурские зонтики" / Фото Arthouse Traffic

С "Шербургских зонтиков" началось стремительное развитие актерской карьеры Катрин Денев ("8 женщин", "Отвращение", "Молодая кровь"). Саундтрек к фильму создал композитор Мишель Легран, классик французской музыки, который имеет на своем счету три премии Оскар, пять Грэмми и Золотой глобус.

Кинотеатральные показы "Шербургских зонтиков" начинаются 26 августа. Демонстрация отреставрированной версии фильма будет на языке оригинала с украинскими субтитрами.