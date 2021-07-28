Рейтинг фільму на IMDB становить 7,8, на Rotten Tomatoes – 99%, на Metacritic – 86. Стрічка також входить до багатьох престижних списків, зокрема в "Найкращі фільми всіх часів" за версією Sight & Sound і "1000 фільмів, які треба подивитися до того, як померти" за версією The Guardian.

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Реліз є продовженням серії показів кінокласики в українських кінотеатрах від компанії "Артхаус Трафік" (29 липня стартують покази "Чунцінського експресу" Вонга Карвая, раніше в прокат виходили "Любовний настрій" Вонга Карвая і "Пролітаючи над гніздом зозулі" Мілоша Формана).

"Шербурзькі парасольки" 2021: дивіться відео

Що відомо про "Шербурзькі парасольки"?

"Шербурзькі парасольки" – найуспішніша робота французького режисера Жака Демі, відомого своїми музичними фільмами. Представлена в 1964 році у Каннах, вона отримала головну нагороду фестивалю –"Золоту пальмову гілку". Попри те, що режисер був представником "Нової хвилі" – авангардного й експериментального напряму кінематографу – стрічка здобула на батьківщині успіх, ставши найвідвідуванішим тогочасним фільмом у Франції. В 1966 році картина була номінована на премію Оскар у чотирьох категоріях: за найкращі іншомовний фільм, оригінальний сценарій, пісню та музику.

"Шербурзькі парасольки": фото / Arthouse Traffic

Сюжет фільму

За сюжетом юна Женев'єва (Катрін Денев) працює в сімейному галантерейному магазинчику – продає парасольки. Вона закохана в автомеханіка Гі (Ніно Кастельнуово), і той відповідає їй взаємністю. Але незабаром Гі забирають в армію та відправляють в Алжир. Розлучаючись, закохані обіцяють чекати один одного. Згодом Женев'єва дізнається, що вона вагітна, а звісток від коханого все немає, і дівчина погоджується на шлюб із заможним і солідним чоловіком.

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Постер до фільму "Шербурзькі парасольки" / Фото Arthouse Traffic

З "Шербурзьких парасольок" розпочався стрімкий розвиток акторської кар’єри Катрін Денев ("8 жінок", "Відраза", "Молода кров"). Саундтрек до фільму створив композитор Мішель Легран, класик французької музики, який має на своєму рахунку три премії Оскар, п'ять Греммі і Золотий глобус.

Кінотеатральні покази "Шербурзьких парасольок" розпочинаються 26 серпня. Демонструватиметься відреставрована версія фільму мовою оригіналу з українськими субтитрами.