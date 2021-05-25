Фильм "Школа хороших жен" стал лауреатом Премии Сезар 2021 за лучший дизайн костюмов.

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Сюжет комедии "Школа хороших жен"

"Школа хороших жен" – лента, события которой происходят во Франции в 60-х, во время расцвета женского движения. Между тем дело главной героини совсем не подходит духу времени – она ​​руководит школой домохозяек. Там Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного уюта. Но накануне мая 1968 года все идет наперекосяк: ее дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.



Жюльет Бинош в комедии "Школа хороших жен" / Фото "Французская весна 2021"

Актеры второго плана в фильме "Школа хороших жен"

За свои роли французские актеры получили номинации на премию Сезар.

Иоланда Моро ("Амели", "В доме"),

Ноэми Львовски ("Шоколад"),

Эдуард Бэр ("Астерикс и Обеликс", "Полина и тайна киностудии").

Режиссер ленты – лауреат премий Сезар Мартен Прово ("Поцелуй Беатрис", "Серафина из Санлиса"). Оператором стал Гийом Шиффман ("Артист", "Молодой Годар"), лауреат премий BAFTA и Сезар, номинант на Оскар.

"Школа хороших жен" 2021: смотрите трейлер

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Премьера ленты в Украине состоялась на фестивале "Французская весна". Напомним, в широкий прокат картина выходит 1 июля 2021 года.