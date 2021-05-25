"Школа хороших дружин" стала лауреатом Премії Сезар 2021 за найкращий дизайн костюмів.

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Сюжет комедії "Школа хороших дружин"

"Школа хороших дружин" – стрічка, події якої відбуваються у Франції в 60-х, під час розквіту феміністичного руху. Тим часом справа головної героїні зовсім не пасує духові часу – вона керує школою домогосподарок. Там Полетта вчить жінок бути вірними дружинами й берегинями сімейного затишку. Та напередодні травня 1968 року все йде шкереберть: її справа на межі банкрутства, а над Францією віє дух свободи, який от-от сколихне патріархальний світ.



Жульєт Бінош в комедії "Школа хороших дружин" / Фото "Французька весна 2021"

Актори другого плану у фільмі "Школа хороших дружин"

За свої ролі французьку актори отримали номінації на Премію Сезар.

Йоланда Моро ("Амелі", "У будинку"),

Ноемі Львовскі ("Шоколад"),

Едуар Бер ("Астерікс і Обелікс", "Поліна і таємниця кіностудії").

Режисер стрічки – лауреат премій Сезар Мартен Прово ("Поцілунок Беатріс", "Серафина з Санліса"). Оператором став Гійом Шиффман ("Артист", "Молодий Годар"), лауреат премій BAFTA і Сезар, номінант на Оскар.

"Школа хороших дружин" 2021: дивіться трейлер

Цікаво Французька весна в Україні: 5 нових фільмів, які до прем'єри можна переглянути онлайн

Прем’єра стрічки в Україні відбулася на фестивалі "Французька весна". Нагадаємо, на широкий прокат картина виходить 1 липня 2021 року.