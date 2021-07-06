"Рокки" 1976 год

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа

Сценарий к ленте Рокки Бальбоа, Сильвестр Сталонне написал лично, в рекордные сроки – за три с половиной дня. И перед кинематографистами актер поставил условие – он сам должен сняться в главной роли.

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Ему предложили другие условия: заплатить гонорар в 200 тысяч долларов и отказаться от участия в съемках. Но Сталлоне был непреклонен, и главную роль оставил за собой.

Сюжет фильма "Рокки"

В центре сюжета – талантливый боксер, которому суждено было стать настоящей легендой. Днем Рокки Бальбоа помогает своему боссу – местному мафиози – выбивать долги, а по вечерам тренируется в спортивном зале. Судьба сводит его с действующим чемпионом мира по боксу – Аполло Кридом, который решает дать новичку шанс проявить себя. Крид не относиться к предстоящему бою серьезно, а Рокки собирается сделать чемпиону сюрприз.

Впоследствии Сталлоне, который сумел навязать студийным толстосумам свою позицию, получает прозвище Слай, что в переводе Хитрец. Кроме того, за роль боксера Рокки Бальбоа, Сильвестра Сталлоне номинируют на премию Оскар в категории "Лучшая мужская роль".

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"Рэмбо" 1982 год

Сильвестр Сталлоне в роли Джона Рэмбо

Оглушительный успех "Рокки" делает из Сталлоне суперзвезду. В 1982 году Сильвестр блестит талантом уже в новом проекте – остросюжетном боевике "Рэмбо: Первая кровь". Центральным персонажем ленты является Джон Рэмбо – ветеран Вьетнамской войны и просто отчаянный парень. Во время боевых действий Рэмбо приходилось много убивать. Но когда война закончилась, ветеран оказался никому не нужным. В надежде отыскать своих друзей-сослуживцев, Рэмбо путешествует автостопом по Америке. Путь приводит его в маленький провинциальный городок, в котором полиция ставит себя выше всех остальных. После того, как его ошибочно обвиняют в бродяжничестве и жестоко бьют, Рэмбо объявляет действующей системе войну.

"Стой! Или моя мама будет стрелять" 1992 год

Сильвестр Сталлоне в роли сержанта Джо Бомовски

Следующая лента для Сталлоне стала провальной, а все из-за Арнольда Шварценеггера. Когда железному Арни предложили сняться в фильме Стой! Или моя мама будет стрелять, то сразу отказался, ведь по его словам сценарий был, цитирую "откровенным дерьмом". Тогда кинематографисты пришли с предложением к Слаю, а тот набрал Арни, который наврал, что "Этот фильм – это же гениальная идея". И Сталлоне согласился, ведь он был постоянно в гонке с Арни за право быть лучшим. Но, неожиданно, эта лента в прокате с треском провалилась.

В центре сюжета жизнь сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бомовски, которая резко меняется, когда к нему в гости приезжает мама. Старушка вмешивается не только в личную жизнь сына, но и, став случайным свидетелем убийства, начинает параллельно с Джо расследовать преступление.

"Скалолаз" 1993 год

Сильвестр Сталлоне в роли Гейба Уокера

Реабилитировала Сталлоне за год, роль опытного спасателя Гейба Уокера, который отправляется в горы на помощь застрявшим там альпинистам. Позже выясняется, что он и его напарник Джесси Дейхен становятся невольными участниками масштабного ограбления самолета Министерства финансов США, который летит через Скалистые горы. Деньгами завладевает банда хитроумных грабителей во главе с террористом Эриком Куаленом, который не намерен оставлять в живых никого из свидетелей своего преступления. Сдаваться "скалолаз" не собирается, и поэтому выступает против до зубов вооруженной группировки.

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"Судья Дред" 1995 год

Сильвестр Сталлоне в роли Судьи Дреда

В основе этого фильма лежит одноименный комикс вселенной 2000 A. D. Интересно, что на страницах графического романа Дред практически никогда не снимает свой шлем, в фильме же его авторы поступили иначе, ведь главную роль в нем исполняет знаменитый Слай. В центре сюжета – лучший Судья Мега-сити – Джозеф Дред, который внушает ужас преступникам. Но он оказывается жертвой заговора одного из верховных судей Гриффина и преступника Рико. Они коварно убивают известного журналиста из пистолета Дреда. А этим пистолетом может воспользоваться только обладатель его ДНК, что якобы исключает невиновность Джозефа... Поэтому Дреду грозит смертная казнь, но он всеми силами пытается восстановить справедливость.

"Неудержимые" 2010 год

Сильвестр Сталлоне в роли Барни Росса

Для них не существует несокрушимых преград. Они – специальный отряд наемников, готовых к любым испытаниям. Неудержимым предстоит отправиться в Южную Америку, чтобы расправиться с жестоким тираном, который терроризирует население острова Вилена. Но все оказывается не так просто, как ожидали бойцы. Какие препятствия встанут на пути к выполнению одной из самых сложных задач легендарного отряда? Кто окажется настоящим врагом, уничтожение которого принесет мир жителям острова? Наемникам придется играть в опасную игру, в которой придется применить не только боевые навыки.

"Крид: Наследие Рокки" 2015 год

Сильвестр Сталлоне в роли Рокки Бальбоа

В фильме "Крид" уже значительно старший Рокки Бальбоа решает передать свой бесценный опыт Адонису Криду, сыну своего давнего непримиримого соперника Аполло Крида, который впоследствии стал его другом. Но в фильме все начиналось с того, что Адонис не испытывал никакой страсти к боксу, впрочем, и его семья не желала видеть парня бойцом. Но талант отца в какой-то момент просыпается в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, которым для него в результате становится уже легенда Рокки Бальбоа.

Несмотря на то, что Сильвестр Сталлоне никогда не был профессиональным боксером, в 2011 году его включили в Международной боксерской зал славы.