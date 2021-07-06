"Рокі" 1976 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Роккі Бальбоа

Сценарій до стрічки Роккі Бальбоа, Сильвестер Сталонне написав особисто, в рекордні терміни – за три з половиною дні. І перед кінематографістами актор поставив умову – він сам повинен знятися в головній ролі.

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Йому запропонували інші умови: заплатити гонорар у 200 000 доларів і відмовитися від участі в зйомках. Але Сталлоне був непохитний, і головну роль залишив за собою.

Сюжет фільму "Рокі"

У центрі сюжету – талановитий боксер, якому судилося стати справжньою легендою. Вдень Роккі Бальбоа допомагає своєму босові – місцевим мафіозі – вибивати борги, а вечорами тренується в спортивному залі. Доля зводить його з чинним чемпіоном світу з боксу – Аполло Крідом, який вирішує дати новачкові шанс проявити себе. Крід не ставитися до майбутнього бою серйозно, а Роккі збирається зробити чемпіону сюрприз.

Згодом Сталлоне, який зумів нав'язати студійним товстосумам свою позицію, отримує прізвисько Слай, що у перекладі Хитрун. Крім того, за роль боксера Роккі Бальбоа, Сильвестра Сталлоне номінують на премію Оскар в категорії "Найкраща чоловіча роль".

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"Рембо" 1982 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Джона Рембо

Шалений успіх "Роккі" робить зі Сталлоне суперзірку. У 1982 році Сильвестр блищить талантом вже у новому проєкті – гостросюжетному бойовику "Рембо: Перша кров". Центральним персонажем стрічки є Джон Рембо – ветеран В'єтнамської війни та просто відчайдушний хлопець. Під час бойових дій Рембо доводилося багато вбивати. Але коли війна закінчилася, ветеран виявився нікому не потрібним. У надії відшукати своїх друзів-товаришів по службі, Рембо подорожує автостопом по Америці. Шлях приводить його в маленьке провінційне містечко, в якому поліція ставить себе вище всіх інших. Після того, як його помилково звинувачують у бродяжництві та жорстоко б'ють, Рембо оголошує чинній системі війну.

"Стій! Або моя мама буде стріляти" 1992 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі сержанта Джо Бомовські

Наступна стрічка для Сталоне стала провальною, а все через Арнольда Шварцнегера. Коли залізному Арні запропонували знятися у фільмі Стій. або моя мама буде стріляти, той одразу відмовився, адже за його словами сценарій був, цитую "відвертим лайном". Тоді кінематографісти прийшли з пропозицію до Слая, а той набрав Арні, який набрехав, що "Цей фільм – це ж геніальна ідея ". І Сталлоне погодився, адже той був постійно у перегонах з Арні за право бути кращим. Але, очікувано, ця стрічка в прокаті з тріском провалилася.

У центрі сюжету життя сержанта поліції Лос-Анджелеса Джо Бомовскі, яке різко змінюється, коли до нього в гості приїжджає мама. Старенька втручається не тільки в особисте життя сина, але і, ставши випадковим свідком убивства, починає паралельно з Джо розслідувати злочин.

"Скелелаз" 1993 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Гейба Уокера

Реабілітувала Сталоне за рік, роль досвідченого рятувальника Гейба Уокера, який відправляється в гори на допомогу застряглим там альпіністам. Пізніше з'ясовується, що він і його напарник Джессі Дейхен стають мимовільними учасниками масштабного пограбування літака Міністерства фінансів США, який летить через Скелясті гори. Грошима заволодіває банда хитромудрих грабіжників на чолі з терористом Еріком Куаленом, який не має намірів залишати в живих нікого зі свідків свого злочину. Здаватися "скелелаз" не збирається, і тому виступає проти до зубів озброєного угрупування.

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"Суддя Дред" 1995 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Судді Дреда

В основі цього фільму лежить однойменний комікс всесвіту 2000 A. D. Цікаво, що на сторінках графічного роману Дредд практично ніколи не знімає свій шолом, у фільмі ж його автори вчинили інакше, адже головну роль в ньому виконує славетний Слай. У центрі сюжету – найкращий Суддя Мега-сіті – Джозеф Дред, який вселяє жах в злочинців. Але він виявляється жертвою змови одного з верховних суддів Гріффіна та злочинця Ріко. Вони підступно вбивають відомого журналіста з пістолета Дреда. А цим пістолетом може скористатися тільки володар його ДНК, що начебто виключає невинність Джозефа.. тож Дреду загрожує смертна кара, але він всіма силами намагається відновити справедливість.

"Нестримні" 2010 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Барні Росса

Для них не існує незламних перепон. Вони – спеціальний загін найманців, готових до будь-яких випробувань. Нестримним належить відправитися в Південну Америку, щоб розправитися з жорстоким тираном, який тероризує населення острова Вілена. Але все виявляється не так просто, як очікували бійці. Які перешкоди встануть на шляху до виконання одного з найскладніших завдань легендарного загону? Хто виявиться справжнім ворогом, знищення якого принесе мир жителям острова? Найманцям доведеться грати у небезпечну гру, в якій доведеться застосувати не тільки бойові навички.

"Крід: Спадщина Роккі" 2015 рік

Сильвестер Сталлоне у ролі Роккі Бальбоа

У фільмі "Крід" вже доволі старший Роккі Бальбоа вирішує передати свій неоціненний досвід Адонісу Кріду, синові свого давнього непримиренного суперника Аполло Кріда, який згодом став його другом. Але у стрічці все починалось з того, що Адоніс не відчував ніякої пристрасті до боксу, втім, і його сім'я не бажала бачити хлопця бійцем. Але талант батька в якийсь момент прокидається в Кріді-молодшому, і юнак вирушає на пошуки наставника, яким для нього в результаті стає вже легенда Роккі Бальбоа.

Попри те, що Сильвестр Сталлоне ніколи не був професійним боксером, у 2011 році його включили до Міжнародної боксерської зали слави.