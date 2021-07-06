6 лучших и один провальный фильм Сталлоне, которые уже вошли в историю Голливуда

Рокки, Рэмбо, Скалолаз, Судья Дредд – Сильвестр Сталлоне известен преимущественно ролями грубых героев, но он никогда не боялся экспериментировать. В его фильмографии – как драматические, так и комедийные перевоплощения. Поэтому дальше мы расскажем Вам о 6 лучших и одном провальном фильме Сталлоне, которые уже вошли в историю Голливуда.

"Рокки" 1976 год

Сценарий к ленте Рокки Бальбоа, Сильвестр Сталонне написал лично, в рекордные сроки – за три с половиной дня. И перед кинематографистами актер поставил условие – он сам должен сняться в главной роли.

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Ему предложили другие условия: заплатить гонорар в 200 тысяч долларов и отказаться от участия в съемках. Но Сталлоне был непреклонен, и главную роль оставил за собой.

Сюжет фильма "Рокки"

В центре сюжета – талантливый боксер, которому суждено было стать настоящей легендой. Днем Рокки Бальбоа помогает своему боссу – местному мафиози – выбивать долги, а по вечерам тренируется в спортивном зале. Судьба сводит его с действующим чемпионом мира по боксу – Аполло Кридом, который решает дать новичку шанс проявить себя. Крид не относиться к предстоящему бою серьезно, а Рокки собирается сделать чемпиону сюрприз.

Впоследствии Сталлоне, который сумел навязать студийным толстосумам свою позицию, получает прозвище Слай, что в переводе Хитрец. Кроме того, за роль боксера Рокки Бальбоа, Сильвестра Сталлоне номинируют на премию Оскар в категории "Лучшая мужская роль".

6 лучших и один провальный фильм Сталлоне: смотрите видео

"Рэмбо" 1982 год

Оглушительный успех "Рокки" делает из Сталлоне суперзвезду. В 1982 году Сильвестр блестит талантом уже в новом проекте – остросюжетном боевике "Рэмбо: Первая кровь". Центральным персонажем ленты является Джон Рэмбо – ветеран Вьетнамской войны и просто отчаянный парень. Во время боевых действий Рэмбо приходилось много убивать. Но когда война закончилась, ветеран оказался никому не нужным. В надежде отыскать своих друзей-сослуживцев, Рэмбо путешествует автостопом по Америке. Путь приводит его в маленький провинциальный городок, в котором полиция ставит себя выше всех остальных. После того, как его ошибочно обвиняют в бродяжничестве и жестоко бьют, Рэмбо объявляет действующей системе войну.

"Стой! Или моя мама будет стрелять" 1992 год

Следующая лента для Сталлоне стала провальной, а все из-за Арнольда Шварценеггера. Когда железному Арни предложили сняться в фильме Стой! Или моя мама будет стрелять, то сразу отказался, ведь по его словам сценарий был, цитирую "откровенным дерьмом". Тогда кинематографисты пришли с предложением к Слаю, а тот набрал Арни, который наврал, что "Этот фильм – это же гениальная идея". И Сталлоне согласился, ведь он был постоянно в гонке с Арни за право быть лучшим. Но, неожиданно, эта лента в прокате с треском провалилась.

В центре сюжета жизнь сержанта полиции Лос-Анджелеса Джо Бомовски, которая резко меняется, когда к нему в гости приезжает мама. Старушка вмешивается не только в личную жизнь сына, но и, став случайным свидетелем убийства, начинает параллельно с Джо расследовать преступление.

"Скалолаз" 1993 год

Реабилитировала Сталлоне за год, роль опытного спасателя Гейба Уокера, который отправляется в горы на помощь застрявшим там альпинистам. Позже выясняется, что он и его напарник Джесси Дейхен становятся невольными участниками масштабного ограбления самолета Министерства финансов США, который летит через Скалистые горы. Деньгами завладевает банда хитроумных грабителей во главе с террористом Эриком Куаленом, который не намерен оставлять в живых никого из свидетелей своего преступления. Сдаваться "скалолаз" не собирается, и поэтому выступает против до зубов вооруженной группировки.

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"Судья Дред" 1995 год

В основе этого фильма лежит одноименный комикс вселенной 2000 A. D. Интересно, что на страницах графического романа Дред практически никогда не снимает свой шлем, в фильме же его авторы поступили иначе, ведь главную роль в нем исполняет знаменитый Слай. В центре сюжета – лучший Судья Мега-сити – Джозеф Дред, который внушает ужас преступникам. Но он оказывается жертвой заговора одного из верховных судей Гриффина и преступника Рико. Они коварно убивают известного журналиста из пистолета Дреда. А этим пистолетом может воспользоваться только обладатель его ДНК, что якобы исключает невиновность Джозефа... Поэтому Дреду грозит смертная казнь, но он всеми силами пытается восстановить справедливость.

"Неудержимые" 2010 год

Для них не существует несокрушимых преград. Они – специальный отряд наемников, готовых к любым испытаниям. Неудержимым предстоит отправиться в Южную Америку, чтобы расправиться с жестоким тираном, который терроризирует население острова Вилена. Но все оказывается не так просто, как ожидали бойцы. Какие препятствия встанут на пути к выполнению одной из самых сложных задач легендарного отряда? Кто окажется настоящим врагом, уничтожение которого принесет мир жителям острова? Наемникам придется играть в опасную игру, в которой придется применить не только боевые навыки.

"Крид: Наследие Рокки" 2015 год

В фильме "Крид" уже значительно старший Рокки Бальбоа решает передать свой бесценный опыт Адонису Криду, сыну своего давнего непримиримого соперника Аполло Крида, который впоследствии стал его другом. Но в фильме все начиналось с того, что Адонис не испытывал никакой страсти к боксу, впрочем, и его семья не желала видеть парня бойцом. Но талант отца в какой-то момент просыпается в Криде-младшем, и юноша отправляется на поиски наставника, которым для него в результате становится уже легенда Рокки Бальбоа.

Несмотря на то, что Сильвестр Сталлоне никогда не был профессиональным боксером, в 2011 году его