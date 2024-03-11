Скандал на "Оскаре": украинцев возмутило, что на экране показали фрагмент речи Навального
Церемония вручения "Оскара" возмутила украинцев. Посреди торжественного события организаторы разместили фрагмент речи покойного российского оппозиционера Алексея Навального.
Фрагмент был взят из ролика, где Навальный отвечает на вопрос о том, что он сказал бы людям, если его убьют. Это видео также послужило трейлером к фильму "Навальный".
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На "Оскаре" показали кадры из фильма "Навальный"
В определенный момент во время церемонии вручения премии "Оскар" были показаны фрагменты из фильма "Навальный", как выражение уважения покойному российскому оппозиционеру. Также, эта речь Алексея Навального стала основным трейлером к его фильму "Навальный".Обратите внимание! В 2023 году документальный фильм "Навальный" канадского режиссера Дэниела Роэра, посвященный Навальному, опередил украинский фильм "Дом из заноз" о детях из Лисичанска и получил престижную награду за "Лучший документальный фильм".
Организаторы решили начать с этого видео традиционное мемориальное выступление, в рамках которого чествовали всех выдающихся представителей киноиндустрии, покинувших этот мир в течение прошлого года.
Украинцы уже выразили свое недовольство относительно появления отрезка видео с российским оппозиционером во время церемонии "Оскар". В сети они выразили свое возмущение и отметили, что такие действия способствуют популяризации России.
Чем особенный нынешний "Оскар" в этом году
- На "Оскаре-2024" Украина впервые получила золотую статуэтку. В номинации "Лучший документальный фильм" победу одержал фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера Мстислава Чернова.
- "Оппенгеймер" стал лучшим фильмом по версии "Оскара-2024". Фильм рассказывает историю ученого Роберта Оппенгеймера, которого называют "отцом атомной бомбы". Именно он возглавлял команду, работавшую над "Манхэттенским проектом". На большие экраны фильм вышел летом 2023 года и стал одним из самых кассовых.
- Ну а Киллиан Мерфи получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер". Актер готовился к этой роли в течение шести месяцев дома, сосредотачиваясь на голосе и силуэте. Он также сбросил вес, чтобы лучше передать образ ученого Роберта Оппенгеймера, который славился своим пристрастием к выпивке и сигаретам.