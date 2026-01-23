Она направлена против практик использования искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание The Guardian.

Не только Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт: кто еще поддержал кампанию против ИИ?

Кейт Бланшетт и Скарлетт Йоханссон стали одними из известных людей, которые поддержали кампанию "Кража – это не инновация", направленную против практик искусственного интеллекта, нарушающих авторское право.

Среди других знаменитостей – группа R.E.M., писательница Джоди Пиколт, актер Джозеф Гордон-Левитт, создатель сериала "Во все тяжкие" Винс Гиллиган, певица Синди Лопер и другие.

Что они заявляют?

По словам этих творческих деятелей, они обвиняют разработчиков искусственного интеллекта в использовании творческих работ без разрешения для создания и обучения ИИ. По их мнению, "кража – это не инновация и не прогресс".

Технологические компании должны заключать соглашения с авторами и владельцами контента из открытой сети. В то же время уже есть компании, которые пошли по пути лицензирования, в частности Disney, The Guardian, Warner Music Group и другие.

Сегодня вопрос авторского права остается одним из самых острых в развитии искусственного интеллекта. В США уже подано немало судебных исков, связанных с использованием контента для обучения ИИ. В частности, в 2024 году OpenAI использовала голос, похожий на голос Скарлетт Йоханссон, из-за чего актриса публично выражала свое возмущение. Об этом сообщало издание Bloomberg.