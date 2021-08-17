Скарлетт Йоханссон переходит из мира Marvel в мир Уэса Андерсона.
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Звезда "Черной вдовы" последней присоединится к касту нового фильма режиссера, над производством которого сейчас работают в Испании.
Актерский состав киноленты
В ленте сыграют актеры, которые и раньше участвовали в его проектах:
- Эдриен Броуди;
- Билл Мюррей;
- Джейсон Шварцман;
- Тильда Суинтон.
Среди новых актеров, кроме Скарлетт, которые присоединятся к касту – Марго Робби и Том Хэнкс.
Детали фильма Уэса Андерсона держат в секрете. Какую роль сыграет Йоханссон – пока не известно. Известно лишь, что съемки ленты завершат в конце сентября.
Что известно об актерской карьере Скарлетт Йоханссон
- Скарлетт уже не впервые работает с Андерсоном, ранее она озвучивала анимационный фильм "Остров собак" 2018 года.
- В конце июня звезда заявила, что не будет играть свою знаковую и уже "родную" для нее героиню Marvel после выхода "Черной Вдовы".
- В июле Скарлетт Йоханссон подала в суд на компанию Disney из-за того, что блокбастер "Черная вдова" вышел в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney+ одновременно.
- Юрист компании Disney Дэниел Петрочелли сказал, что иск Скарлетт – это тщательно спланированная пиар-кампания.
- На днях Giant Freakin Robot заявил, что Disney хочет разорвать отношения с актрисой. В то же время заморозить проект "Башня ужасов", где Скарлетт Йоханссон должна была сыграть главную роль.