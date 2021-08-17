Скарлетт Йоганссон переходить зі світу Marvel у світ Веса Андерсона.

Цікаво Чорна вдова: битва за гроші

Зірка "Чорної вдови" останньою приєднається до касту нового фільму режисера, над виробництвом якого зараз працюють в Іспанії.

Акторський склад кінострічки

У стрічці зіграють актори, які й раніше брали участь у його проєктах:

Едрієн Броуді;

Білл Мюррей;

Джейсон Шварцман;

Тільда Свінтон.

Серед нових акторів, крім Скарлетт, які приєднаються до касту – Марго Роббі й Том Генкс.

Деталі фільму Веса Андерсона тримають у секреті. Яку роль зіграє Йоганссон – наразі не відомо. Відомо лише, що зйомки стрічки завершать у кінці вересня.

Що відомо про акторську кар’єру Скарлетт Йоганссон