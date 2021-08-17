Скарлетт Йоханссон сыграет в новом фильме Уэса Андерсона

Скарлетт Йоханссон, которая судится с Disney, сыграет в новой картине Уэса Андерсона. В фильме также участвуют Том Хэнкс и Марго Робби.

Скарлетт Йоханссон переходит из мира Marvel в мир Уэса Андерсона.

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Звезда "Черной вдовы" последней присоединится к касту нового фильма режиссера, над производством которого сейчас работают в Испании.

Актерский состав киноленты

В ленте сыграют актеры, которые и раньше участвовали в его проектах:

Эдриен Броуди;

Билл Мюррей;

Джейсон Шварцман;

Тильда Суинтон.

Среди новых актеров, кроме Скарлетт, которые присоединятся к касту – Марго Робби и Том Хэнкс.

Детали фильма Уэса Андерсона держат в секрете. Какую роль сыграет Йоханссон – пока не известно. Известно лишь, что съемки ленты завершат в конце сентября.

Что известно об актерской карьере Скарлетт Йоханссон