Снимать сериал должен был Юрий Горбунов, однако после огласки он решил отказаться от государственного финансирования. Некоторое время продюсер не появлялся на публике, однако в июле улетел в США.

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Вместе с супругой Катей Осадчей 22 июля Горбунов был ведущим церемонии вручения премии TOP USA awards. Мероприятие проходило в Нью-Йорке, на Мангеттене. Это было благотворительное событие – 50% продажи билетов должны были передать в фонд Cash For Refugees, который помогает украинским беженцам в прифронтовых районах.

Для Горбунова 33 миллиона – небольшие деньги

Накануне компания шоумена "Прототип Продакш" выиграла тендер на создание комедийного сериала "Ингулец", на который должны были выделить 33 миллиона гривен из государственного бюджета. Это вызвало волну хейта и возмущение среди украинцев, ведь наши защитники ежедневно объявляют новое собрание, нуждаются в помощи с амуницией и техникой, поэтому тратить такие деньги на создание развлекательного контента – абсурдно.

Сам Горбунов уверял, что 33 миллиона гривен на сериал – это "небольшие деньги". Он до последнего отстаивал свою идею, однако, в конце концов, отказался от государственного финансирования, но подчеркнул, что будет искать спонсоров и все-таки "Ингулец" снимут.

Сколько зарабатывает Юрий Горбунов

До полномасштабного вторжения Горбунов был ведущим популярных телепроектов, среди которых "Голос страны", "Танцы со звездами", "Твой день" и многие другие. Также он проводил день рождения, корпоративы, свадьбы и другие праздники. Услуги ведущего стоили 5 тысяч долларов .

. Если заказчики хотели юмористическую программу от Горбунова "Шоу у Юры" – 7 артистов, 2 блока по 15 – 20 минут, то должны были заплатить еще 50 тысяч гривен .

. В интервью Славе Демину Горбунов рассказывал, что сейчас практически не зарабатывает, ведь все ведущие мероприятия – благотворительные. Вместе с семьей Юрий живет на сбережения, а летом 2022 вернулся в роли ведущего на "Завтрак с 1+1".

В этом же интервью Горбунов говорил, что ему несколько раз предлагали должность министра культуры Однако он отказывался идти в политику. А после скандала с "Ингульцем" министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку, ведь его также подвергли критике в сети.

Что известно о сериале "Ингулец"