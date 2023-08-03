Знімати серіал мав Юрій Горбунов, однак після розголосу він вирішив відмовитися від державного фінансування. Деякий час продюсер не з'являвся на публіці, однак у липні полетів у США.

Важливо "Треба гроші на нові лопати": як військові реагують на зйомки фільмів та серіалів за держкошти

Разом з дружиною Катею Осадчою 22 липня Горбунов був ведучим церемонії вручення премії TOP USA awards. Захід відбувався в Нью-Йорку, на Мангеттені. Це була благодійна подія – 50% від продажу квитків мали передати до фонду Cash For Refugees, який допомагає українським біженцям у прифронтових районах.

Для Горбунова 33 мільйони – невеликі гроші

Напередодні компанія шоумена "Прототип Продакш" виграла тендер на створення комедійного серіалу "Інгулець", на який мали виділити 33 мільйони гривень з державного бюджету. Це викликало хвилю хейту та обурення серед українців, адже наші захисники щодня оголошують нові збори, потребують допомоги з амуніцією та технікою, тому витрачати такі гроші на створення розважального контенту – абсурдно.

Сам Горбунов запевняв, що 33 мільйони гривень на серіал – це "невеликі гроші". Він до останнього відстоював свою ідею, однак врешті-решт відмовився від державного фінансування, але наголосив, що шукатиме спонсорів й все-таки "Інгулець" знімуть.

Скільки заробляє Юрій Горбунов

До повномасштабного вторгнення Горбунов був ведучим популярних телепроєктів, серед яких "Голос країни", "Танці з зірками", "Твій день" та багато інших. Також він проводив день народження, корпоративи, весілля та інші свята. Послуги ведучого коштували 5 тисяч доларів .

. Якщо замовники хотіли гумористичну програму від Горбунова "Шоу у Юри" – 7 артистів, 2 блоки по 15 – 20 хвилин, то мали заплатити ще 50 тисяч гривень .

. В інтерв'ю Славі Дьоміну Горбунов розповідав, що зараз практично не заробляє, адже всі заходи, які веде, – благодійні. Разом з сім'єю Юрій живе на заощадження, а влітку 2022 року повернувся в ролі ведучого на "Сніданок з 1+1".

У цьому ж інтерв'ю Горбунов розповідав, що йому кілька разів пропонували посаду міністра культури, однак він відмовлявся йти в політику. А після скандалу з "Інгульцем" міністр культури Олександр Ткаченко подав у відставку, адже його також розкритикували в мережі.

Що відомо про серіал "Інгулець"