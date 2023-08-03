После скандала улетел в США: сколько зарабатывает Юрий Горбунов и что он делал в Нью-Йорке

В обществе не утихает скандал по съемкам комедийных фильмов и сериалов за государственные средства во время войны. Причиной конфликта стала лента "Ингулец", на которую планировали потратить 33 миллиона гривен.

Снимать сериал должен был Юрий Горбунов, однако после огласки он решил отказаться от государственного финансирования. Некоторое время продюсер не появлялся на публике, однако в июле улетел в США.

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Вместе с супругой Катей Осадчей 22 июля Горбунов был ведущим церемонии вручения премии TOP USA awards. Мероприятие проходило в Нью-Йорке, на Мангеттене. Это было благотворительное событие – 50% продажи билетов должны были передать в фонд Cash For Refugees, который помогает украинским беженцам в прифронтовых районах.

Для Горбунова 33 миллиона – небольшие деньги

Накануне компания шоумена "Прототип Продакш" выиграла тендер на создание комедийного сериала "Ингулец", на который должны были выделить 33 миллиона гривен из государственного бюджета. Это вызвало волну хейта и возмущение среди украинцев, ведь наши защитники ежедневно объявляют новое собрание, нуждаются в помощи с амуницией и техникой, поэтому тратить такие деньги на создание развлекательного контента – абсурдно.

Сам Горбунов уверял, что 33 миллиона гривен на сериал – это "небольшие деньги". Он до последнего отстаивал свою идею, однако, в конце концов, отказался от государственного финансирования, но подчеркнул, что будет искать спонсоров и все-таки "Ингулец" снимут.

Сколько зарабатывает Юрий Горбунов

До полномасштабного вторжения Горбунов был ведущим популярных телепроектов, среди которых "Голос страны", "Танцы со звездами", "Твой день" и многие другие. Также он проводил день рождения, корпоративы, свадьбы и другие праздники. Услуги ведущего стоили 5 тысяч долларов .

. Если заказчики хотели юмористическую программу от Горбунова "Шоу у Юры" – 7 артистов, 2 блока по 15 – 20 минут, то должны были заплатить еще 50 тысяч гривен .

. В интервью Славе Демину Горбунов рассказывал, что сейчас практически не зарабатывает, ведь все ведущие мероприятия – благотворительные. Вместе с семьей Юрий живет на сбережения, а летом 2022 вернулся в роли ведущего на "Завтрак с 1+1".

В этом же интервью Горбунов говорил, что ему несколько раз предлагали должность министра культуры Однако он отказывался идти в политику. А после скандала с "Ингульцем" министр культуры Александр Ткаченко подал в отставку, ведь его также подвергли критике в сети.

Что известно о сериале "Ингулец"