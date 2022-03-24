Со Станиславом Бокланом в главной роли: в ютуб выложили фильм о войне "На своей земле"

Госкино опубликовало на ютуб-странице документальную короткометражную ленту Александра Кириенко "На своей земле". Главные роли в нем сыграли Станислав Боклан, Нина Набока и Александр Быков.

Картина "На своей земле" (2018 год) входит в одноименный альманах короткометражных фильмов. Лента экранизирована в рамках проекта "Смотри украинское".

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Весна. Недалеко слышны выстрелы и взрывы – идет война. Ульяна собрала вещи, чтобы уехать. А Гордей прививает деревья в своем садике. Потому что это его земля,

– говорится в официальном синопсисе.

Творческая команда фильма:

Режиссер-постановщик – Саша Кириенко;

Сценарист – Федор Янько;

Оператор-постановщик – Дмитрий Ященков;

Художник-постановщик – Александра Дробот;

Композиторы – Сергей Круценко, Александр Штеингардт;

Звукорежиссер – Максим Гладецкий;

Художник по костюмам – Татьяна Лавриненко;

Продюсеры – Андрей Ризоль, Святослав Ризоль.

"На своей земле": смотрите видео онлайн

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину украинские кинематографисты создали современную аллюзию на киноповесть Довженко "Украина в огне". Каждая серия имеет свое название и длится 1 минуту. На сегодняшний день уже опубликовано 32 эпизода.