Раньше было время: если вы хотели посмотреть фильм, вы должны были пойти в видеомагазин, купить, или взять напрокат кассету VHS. Ретро-цвета, обшарпанность – обложки и стиль видеокассет очень хорошо передают атмосферу 80-90-х годов.

Интересно 21 лучшая комедия 21 века по версии The New York Times

Как бы нынешние фильмы и сериалы выглядели 30 лет назад

"Лучше позвоните Солу", 2015



"Лучше позвоните Солу" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Очень странные дела", 2 сезон, 2017



"Очень странные дела" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Рассказ служанки", 1 сезон, 2017



"Рассказ служанки" / Фото Инстаграм iamsteelberg

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"Бегущий по лезвию 2049", 2017



"Бегущий по лезвию 2049" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Звездные войны: Последние джедаи", 2017



"Звездные войны: Последние джедаи" / Фото Инстаграм iamsteelberg

Интересно Что показали во втором трейлере культового фильма "Охотники на призраков: с того света"

"Я, Тоня", 2017



"Я, Тоня" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Призраки дома на холме", 2018



"Призраки дома на холме" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Мандалорец", 2019



"Мандалорец" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Джокер", 2019



"Джокер" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Охотники на призраков: с того света", 2021



"Охотники на призраков: с того света" / Фото Инстаграм iamsteelberg

"Билл и Тед", 2020



"Билл и Тед" / Фото Инстаграм iamsteelberg