Раніше був час: якщо ви хотіли подивитися фільм, ви мали піти у відеомагазин, купити, або взяти напрокат касету VHS. Ретро-кольори, обшарпаність – обкладинки та стиль відеокасет дуже добре передають атмосферу 80-90-тих років.

Цікаво 21 найкраща комедія 21 століття за версією The New York Times

Як би нинішні фільми й серіали виглядали 30 років тому

"Краще подзвоніть Солу", 2015



"Краще подзвоніть Солу" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Дивні дива", 2 сезон, 2017



"Дивні дива" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Розповідь служниці", 1 сезон, 2017



"Розповідь служниці" / Фото Інстаграм iamsteelberg

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"Той, хто біжить по лезу 2049", 2017



"Той, хто біжить по лезу 2049" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Зоряні війни: Останні джедаї", 2017



"Зоряні війни: Останні джедаї" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Я, Тоня", 2017



"Я, Тоня" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Привиди будинку на пагорбі", 2018



"Привиди будинку на пагорбі" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Мандалорець", 2019



"Мандалорець" / Фото Інстаграм iamsteelberg

Цікаво Що показали в другому трейлері культового фільму "Мисливці на привидів: З того світу"

"Джокер", 2019



"Джокер" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Мисливці на привидів: З того світу", 2021



"Мисливці на привидів: З того світу" / Фото Інстаграм iamsteelberg

"Білл і Тед", 2020



"Білл і Тед" / Фото Інстаграм iamsteelberg