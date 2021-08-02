Как бы выглядели современные фильмы и сериалы на видеокассетах 80-90-х: ностальгические фото
Источник:Boredpanda
Можете представить, как бы выглядели современные "Мандалорец", "Вандавижн", "Джокер" – на обложке видеокассет 80-90-х? Помните кассеты VHS? Сегодня художник STEELBERG превращает постеры современных фильмов и сериалов в обложки видеокассет, как будто они действительно из 80-х или 90-х годов. Смотрите ностальгические фото на кино 24.
Раньше было время: если вы хотели посмотреть фильм, вы должны были пойти в видеомагазин, купить, или взять напрокат кассету VHS. Ретро-цвета, обшарпанность – обложки и стиль видеокассет очень хорошо передают атмосферу 80-90-х годов.
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Как бы нынешние фильмы и сериалы выглядели 30 лет назад
"Лучше позвоните Солу", 2015
"Лучше позвоните Солу" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Очень странные дела", 2 сезон, 2017
"Очень странные дела" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Рассказ служанки", 1 сезон, 2017
"Рассказ служанки" / Фото Инстаграм iamsteelberg
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"Бегущий по лезвию 2049", 2017
"Бегущий по лезвию 2049" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Звездные войны: Последние джедаи", 2017
"Звездные войны: Последние джедаи" / Фото Инстаграм iamsteelberg
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"Я, Тоня", 2017
"Я, Тоня" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Призраки дома на холме", 2018
"Призраки дома на холме" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Мандалорец", 2019
"Мандалорец" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Джокер", 2019
"Джокер" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Охотники на призраков: с того света", 2021
"Охотники на призраков: с того света" / Фото Инстаграм iamsteelberg
"Билл и Тед", 2020
"Билл и Тед" / Фото Инстаграм iamsteelberg