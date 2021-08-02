Как бы выглядели современные фильмы и сериалы на видеокассетах 80-90-х: ностальгические фото

13:15

Можете представить, как бы выглядели современные "Мандалорец", "Вандавижн", "Джокер" – на обложке видеокассет 80-90-х? Помните кассеты VHS? Сегодня художник STEELBERG превращает постеры современных фильмов и сериалов в обложки видеокассет, как будто они действительно из 80-х или 90-х годов. Смотрите ностальгические фото на кино 24.