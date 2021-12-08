Как сообщает источник, лучшим актером был признан Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". Лучшей актрисой уходящего года назвали Рэйчел Зеглер за роль в проекте Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Лучшим фильмом 2021 года стала "Лакричная пицца".

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Лучшим режиссером 2021 года по версии Национального совета кинокритиков США стал Пол Томас Андерсон – автор той же ленты "Лакричная пицца"

Сюжет "Лакричной пиццы"

Название фильма отсылает к сети магазинов музыкальных пластинок, работавшей в 1970-х в Южной Калифорнии. События нового фильма будут происходить в долине Сан-Фернандо. Интересно, что ранее Андерсон уже снял там три фильма: "Ночи в стиле буги", "Магнолию" и "Любовь, которая сбивает с ног".

"Лакричная пицца" 2021: смотрите трейлер фильма

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Что известно про Пола Томаса Андерсона Американский режиссер и сценарист известен благодаря режиссированию психологических драм, часто пишет роли специально для того, чтобы пригласить на главные роли любимых актеров: Филиппа Сеймура Гоффмана, Джона Райли, Джулиану Мур и Уильяма Мейси. Андерсон также единственный, кто получал режиссерские награды на трех главных европейских кинофестивалях: Берлинале, Каннах и в Венеции.

Важно. Больше узнать о ленте "Король Ричард" и "Вестсайдская история" можно в материалах кино 24.

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