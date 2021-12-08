Як повідомляє джерело, найкращим актором був визнаний Вілл Сміт за роль у фільмі "Король Річард", Найкращою акторкою року, що минає назвали Рейчел Зеглер за роль у проєкті Стівен Спілберга "Вестсайдська історія. Найкращим фільмом 2021 року стала "Лакрична піца".

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Найкращий режисер 2021 року за версією Національної ради кінокритиків США став Пол Томас Андерсон – автор тієї ж стрічки "Лакрична піца"

Сюжет "Лакричної піци"

Назва фільму відсилає до мережі магазинів музичних платівок, що працювала в 1970-х у Південній Каліфорнії. Події нового фільму відбуватимуться в долині Сан-Фернандо. Цікаво, що раніше Андерсон уже зняв там три фільми: "Ночі в стилі бугі", "Магнолію" та "Любов, яка збиває з ніг".

"Лакрична піца" 2021: дивіться трейлер фільму

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Що відомо про Пола Томаса Андерсона Американський режисер і сценарист відомий завдяки режисерування психологічних драм, часто пише ролі спеціально для того, щоб запросити на головні ролі улюблених акторів: Філіпа Сеймура Гоффмана, Джона Райлі, Джуліану Мур і Вільяма Мейсі. Андерсон також єдиний, хто отримував режисерські нагороди на трьох головних європейських кінофестивалях: Берлінале, Каннах та у Венеції.

Важливо. Більше дізнатись про стрічку " Король Річард" та " Вестсайдська історія" можна у матеріалах Кіно 24.

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