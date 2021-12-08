В США назвали лучший фильм и актеров 2021 года по версии кинокритиков

Недавно Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) назвала список лучших актеров и фильмы 2021 года. Какие картины попали в список любимцев американских киноведов – читайте в материале Кино 24.

Как сообщает источник, лучшим актером был признан Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". Лучшей актрисой уходящего года назвали Рэйчел Зеглер за роль в проекте Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Лучшим фильмом 2021 года стала "Лакричная пицца".

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Лучшим режиссером 2021 года по версии Национального совета кинокритиков США стал Пол Томас Андерсон – автор той же ленты "Лакричная пицца"

Сюжет "Лакричной пиццы"

Название фильма отсылает к сети магазинов музыкальных пластинок, работавшей в 1970-х в Южной Калифорнии. События нового фильма будут происходить в долине Сан-Фернандо. Интересно, что ранее Андерсон уже снял там три фильма: "Ночи в стиле буги", "Магнолию" и "Любовь, которая сбивает с ног".

"Лакричная пицца" 2021: смотрите трейлер фильма

Что известно про Пола Томаса Андерсона Американский режиссер и сценарист известен благодаря режиссированию психологических драм, часто пишет роли специально для того, чтобы пригласить на главные роли любимых актеров: Филиппа Сеймура Гоффмана, Джона Райли, Джулиану Мур и Уильяма Мейси. Андерсон также единственный, кто получал режиссерские награды на трех главных европейских кинофестивалях: Берлинале, Каннах и в Венеции.

Полный список победителей:

Лучший фильм – "Лакричная пицца";

Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");

Лучший актер – Уилл Смит ("Король Ричард");

Лучшая актриса – Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");

Лучший актер второго плана – Киран Хайндс ("Белфаст");

Лучшая актриса второго плана – Онжаню Эллис ("Король Ричард");

Лучший адаптированный сценарий – Джоэл Коэн ("Трагедия Макбета");

Лучший оригинальный сценарий – Асгар Фархади ("Герой");

Прорыв года среди актеров – Алана Гаим и Купер Гоффман ("Лакричная пицца");

Лучший режиссерский дебют – Майкл Сарноски ("Свинья");

Лучший полнометражный анимационный фильм – "Пой";

Лучший фильм на иностранном языке – "Герой";

Премия NBR за свободу слова – "Побег", Бруно Делбоннель ("Трагедия Макбета").