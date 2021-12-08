В США назвали лучший фильм и актеров 2021 года по версии кинокритиков
Источник:Variety
Недавно Национальный совет кинокритиков США (National Board of Review) назвала список лучших актеров и фильмы 2021 года. Какие картины попали в список любимцев американских киноведов – читайте в материале Кино 24.
Как сообщает источник, лучшим актером был признан Уилл Смит за роль в фильме "Король Ричард". Лучшей актрисой уходящего года назвали Рэйчел Зеглер за роль в проекте Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Лучшим фильмом 2021 года стала "Лакричная пицца".
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Лучшим режиссером 2021 года по версии Национального совета кинокритиков США стал Пол Томас Андерсон – автор той же ленты "Лакричная пицца"
Сюжет "Лакричной пиццы"
Название фильма отсылает к сети магазинов музыкальных пластинок, работавшей в 1970-х в Южной Калифорнии. События нового фильма будут происходить в долине Сан-Фернандо. Интересно, что ранее Андерсон уже снял там три фильма: "Ночи в стиле буги", "Магнолию" и "Любовь, которая сбивает с ног".
"Лакричная пицца" 2021: смотрите трейлер фильма
Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.
Что известно про Пола Томаса АндерсонаАмериканский режиссер и сценарист известен благодаря режиссированию психологических драм, часто пишет роли специально для того, чтобы пригласить на главные роли любимых актеров: Филиппа Сеймура Гоффмана, Джона Райли, Джулиану Мур и Уильяма Мейси. Андерсон также единственный, кто получал режиссерские награды на трех главных европейских кинофестивалях: Берлинале, Каннах и в Венеции.
Полный список победителей:
- Лучший фильм – "Лакричная пицца";
- Лучший режиссер – Пол Томас Андерсон ("Лакричная пицца");
- Лучший актер – Уилл Смит ("Король Ричард");
- Лучшая актриса – Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история");
- Лучший актер второго плана – Киран Хайндс ("Белфаст");
- Лучшая актриса второго плана – Онжаню Эллис ("Король Ричард");
- Лучший адаптированный сценарий – Джоэл Коэн ("Трагедия Макбета");
- Лучший оригинальный сценарий – Асгар Фархади ("Герой");
- Прорыв года среди актеров – Алана Гаим и Купер Гоффман ("Лакричная пицца");
- Лучший режиссерский дебют – Майкл Сарноски ("Свинья");
- Лучший полнометражный анимационный фильм – "Пой";
- Лучший фильм на иностранном языке – "Герой";
- Премия NBR за свободу слова – "Побег", Бруно Делбоннель ("Трагедия Макбета").