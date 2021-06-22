Стивен Спилберг отныне будет снимать фильмы для Netflix

Оскароносный режиссер и продюсер и его продюсерская компании Amblin Partners подписали контракт со стриминговим сервисом Netflix - подробнее в Кино 24.
Комментируя соглашение, Стивен Спилберг отметил, что истории всегда будут интересовать людей, поэтому именно этим и занимается его компания Amblin Partners. А сотрудничество с Netflix, как сообщает источник, дает "прекрасную возможность вместе рассказывать новые истории и по-новому обращаться к аудитории".
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Следует подчеркнуть, что Спилберг, как и раньше, будет продолжать выпускать фильмы для Universal Pictures по отдельному соглашению.
Amblin Partners, глобальная кино- и телестудия, возглавляемая Стивеном Спилбергом, и Netflix объявили о партнерстве, которое будет охватывать несколько новых полнометражных фильмов в год,
– говорится в сообщении.
Сотрудничество между Netflix и Amblin Partners набирает обороты
Среди предыдущих кинолент, над которыми работала компания Стивена Спилберга Amblin Partners:
- биографический фильм "Зеленая книга" (получил "Оскар-2019" в номинации лучший фильм)
- военный фильм "1917" (победа в трех номинациях Оскара также в 2019 году).
Ранее на Netflix была выпущена картина "Суд над чикагской семеркой" (The Trial of the Chicago 7) производства компании Спилберга Amblin Partners. Кроме того, известно также, что в настоящее время компании ведут подготовку к съемкам фильма "Маэстро" о дирижере и композиторе – Леонарде Бернстайне. Режиссером фильма выступит Брэдли Купер.
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