Татьяна Малкова сыграла в сериале секретаря главного героя Макса Ольгу, которая является также лучшей подругой его невесты Янины. Звезда рассказала, что обожает играть Олю в сериале. Татьяна считает ее позитивной, сумасшедшей и немного специфической, однако "каждый актер оправдывает свою роль и я не играю не любимые роли".

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Трогательное видео, которое звезда показала в своем инстаграме, помогает окунуться в атмосферу съемочного процесса.

Бесконечно благодарю всех, кто сделал этот проект возможным! Ведь он очень-очень-очень сложен! Непредсказуемость погоды, переезды и много других факторов, которые могли остановить съемки в любой момент, если бы не люди!,

– поделилась актриса.

Ирина Поплавская, играющая главную героиню сериала Настю Глушко, в сети поделилась трогательным фото всей творческой команды.



Съемочная группа сериала "Моя любимая Страшко" / Фото из инстаграма

О чем новый сериал "Моя любимая Страшко"

Интересно, что колумбийский сериал Betty la fea транслировался в более чем 180 странах и переведен на 25 языков.

Украинская адаптация сериала будет отличаться от оригинального формата. Сериал изображает реалии большого города, все проблемы и вызовы. В нем поднимут вопросы моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общения в интернете и другие. Никому не секрет, что мир меняется и все мы. Часто люди оценивают людей только по их внешности.

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Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота – это не только внешние данные, но и качества, которые следует распознать с первых минут – доброта, честность, умение сочувствовать, преданность.

"Моя любимая Страшко" 2021: смотрите 42 серии онлайн