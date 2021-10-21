Тетяна Малкова зіграла у серіалі секретарку головного героя Макса Ольгу, яка є також найкращою подругою його нареченої Яніни. Зірка розповіла, що обожнює грати Олю в серіалі. Тетяна вважає її позитивною, божевільною та трохи специфічною, проте "кожен актор виправдовує свою роль і я не граю не улюблені ролі".

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Зворушливе відео, яке зірка показала у своєму інстаграмі, допомагає поринути в атмосферу знімального процесу.

Безмежно дякую всім, хто зробив цей проєкт можливим! Адже він дуже-дуже-дуже складний! Непередбачуваність погоди, переїзди й багато інших чинників, які могли зупинити зйомки в будь-який момент, якби не люди!,

– поділилася акторка.

Ірина Поплавська, яка грає головну героїню серіалу Настю Глушко, в мережі поділилася зворушливим фото всієї творчої команди.



Знімальна група серіалу "Моя улюблена Страшко" / Фото з інстаграму

Про що новий серіал "Моя улюблена Страшко"

Цікаво, що колумбійський серіал Betty la fea транслювався в більш ніж 180 країнах та перекладений на 25 мов.

Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Серіал зображатиме реалії великого міста, всі проблеми та виклики. В ньому піднімуть питання мобінгу (булінг на роботі), сексизму, об'єктивації, спілкування в інтернеті та інші. Нікому не секрет, що світ змінюється і всі ми також. Часто люди оцінюють людей лише за їхньою зовнішністю.

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Головна героїня серіалу "Моя улюблена Страшко" власним прикладом покаже, що краса – це не лише зовнішні дані, але і якості, які варто розпізнати з перших хвилин – доброта, чесність, вміння співчувати, відданість.

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