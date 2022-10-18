Без оплаты за 3 месяца работы, – актриса Цимбалару о сьемках для телеканала "Украина"

Медиаимперия Рината Ахметова "Медиа Группа Украины" прекратила свое существование. Прекратил свое вещание и входящий в медиагруппу телеканал "Украина". Актриса Анастасия Цимбалару рассказала, как во время войны группа, снимавшая сериал для этого телеканала, осталась без оплаты за работу.

Деталями этого инцидента Анастасия поделилась в интервью 24 каналу. По словам актрисы, 3 месяца большая команда работала над сериалом для телеканала, но из-за его закрытия осталась без зарплаты.

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Цимбалару о скандале с телеканалом "Украина"

16 февраля был крайний съемочный день 16-серийной истории, которая снималась на украинском со всеми украинскими актерами для телеканала "Украина". Во время войны телеканал прекратил свое существование. Съемочную группу, где не только актеры, но и операторы, костюмеры и другие, не рассчитали. В войну, когда вся киноиндустрия на паузе люди остались без оплаты труда за 3 месяца.

Ребята, работавшие на съемочной площадке, пошли защищать нашу страну. У них нет денег, чтобы купить необходимую амуницию. Кто в этом случае должен отстаивать права актеров и всей съемочной группы? Прошло 8 месяцев, а большая часть людей до сих пор не получила расчет. Что делать? Еще один вопрос. Но, к сожалению, кому эти вопросы задавать?

– эмоционально выразилась Цимбалару.



Анастасия Цимбалару / Фото Ульяны Журбы, 24 канал

Отметим, также Анастасия рассказывала о съемках россиян в украинском кино. Она подчеркнула, что российские актеры целенаправленно приглашали сниматься в Украине, создавали для них все комфортные условия. Также россияне получали в несколько раз большие гонорары. Украинским актерам оплачивали работу в гривнах, а россиянам – в долларах.