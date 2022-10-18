Деталями цього інциденту Анастасія поділилася в інтерв'ю 24 каналу. За словами акторки, 3 місяці велика команда працювала над серіалом для телеканалу, але через його закриття залишилася без зарплати.

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Цимбалару про скандал з телеканалом "Україна"

16 лютого був крайній знімальний день 16-серійної історії, яка знімалася українською мовою з усіма українськими акторами для телеканалу "Україна". Під час війни телеканал припинив своє існування. Знімальну групу, де не тільки актори, а й оператори, костюмери та інші, не розрахували. У війну, коли вся кіноіндустрія на паузі, люди залишилися без оплати праці за 3 місяці.

Хлопці, які працювали на знімальному майданчику, пішли боронити нашу країну. У них немає грошей, щоб купити необхідну амуніцію. Хто у такому випадку має відстоювати права акторів та всієї знімальної групи? Минуло 8 місяців, а велика частина людей досі не отримала розрахунку. Що робити? Ще одне питання. Та, на жаль, кому ці питання ставити?

– емоційно висловилася Цимбалару.



Анастасія Цимбалару / Фото Уляни Журби, 24 канал

Зазначимо, також Анастасія розповідала про зйомки росіян в українському кіно. Вона підкреслила, що російських акторів цілеспрямовано запрошували зніматися в Україні, створювали для них всі комфортні умови. Також росіяни отримували в кілька разів більші гонорари. Українським акторам оплачували роботу в гривнях, а росіянам – у доларах.