В серии твитов активистка назвала актера Marvel "жестким сексуальным хищником", обвинив его в сексуальном насилии над ней. Представители Huerta и Disney, занимавшиеся промокампанией фильма "Черная пантера: Ваканда навсегда", не ответили в воскресенье на запрос The Times о комментариях.

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Актера Теноча Уэрта обвинили в серии сексуальных притязаний

Об инциденте стало известно после того, как активистская организация Poder Prieto из Мексики опубликовала в социальных сетях эпизод подкаста El Feisbuk de la Malinche с участием Риоса. Как известно, Уэрт является пресс-секретарем Poder Prieto, коллектива актеров, представителей СМИ и других деятелей, работающих над борьбой с расизмом в индустрии развлечений и за ее пределами.

Риос, бывшая участница Poder Prieto, обвинила организацию из-за инстаграм в распространении эпизода подкаста без ее согласия. Она также утверждала, что Poder Prieto заставляла ее работать бесплатно. Кроме того, она обвинила организацию в том, что она называла себя сообществом антирасистов, одновременно проявляя насилие за закрытыми дверями и защищая Уэрта.

Poder Prieto написала в твиттере, что не публиковала эпизод подкаста, а просто рекомендовала его вместе с другим содержимым. Коллектив не ответил на ее комментарии по поводу Уэрта.

Впрочем, Риос сказала, что после ухода из организации очень четко дала понять Poder Prieto, что организация не может публиковать что-то, что касается ее. Она также поделилась скриншотами ненависти и угроз, которые она получала от незнакомцев в ответ на обвинения.

Очень трудно говорить об эмоциональном насилии и злоупотреблении властью сексуального хищника, которого любят во всем мире за роль такого персонажа в фильме, как Теноча Уэрта,

– написала Риос.

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Уэрта снялся в десятках фильмов и телесериалов, в том числе "Судная ночь навсегда", "Нарко: Мексика" и "Черная пантера: Ваканда навсегда". Его образ антагониста Намора вызвал широкое признание, ведь это первый супергерой с коренным мезоамериканским происхождением, – сказал Уэрта The Times в 2022 году. – Это смуглый парень. Эта древняя культура в его корнях. И он говорит как я. Мы творим историю. Я сказал им: "Сделаем что-нибудь, чем можно гордиться".

Теноч Уэрт / Walt Disney Pictures