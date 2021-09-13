Голливудская звезда Том Круз, единственный американский актер, который известен талантом к личному исполнению трюков для своих фильмов. На этот раз трюк был не из сложных, но из тех, что вызвал курьезную ситуацию. Во время съемок в Великобритании актер прыгал с парашютом.

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Чтобы трюку не помешали квадрокоптеры во время съемок, техники использовали специальные "глушилки" чувствительных частот для дронов. То есть была привлечена техника, которая использует специальный высокочастотный шум. К таким частотам оказались очень чувствительны коровы, которые паслись на соседнем поле, где должен был приземлиться Том Круз.

Высокочастотный шум использовался для предотвращения полета дронов возле него во время прыжков с парашютом, но технология была очень сильной и заставила потерять сознание целое поле коров,

– объяснение, которое предоставили для источника.